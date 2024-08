A “Codice” stanotte su Rai 1 si parla di nuovi materiali

I nuovi materiali e un’inchiesta sul cemento dopo il crollo di Scampia al centro della puntata di “Codice” stanotte su Rai 1

“Viviamo in un modo irrealistico”. Lo scienziato dell’EPFL Francesco Stellacci, che annunciò la pandemia quattro anni prima su Rai 1, torna a “Codice”, condotto da Barbara Carfagna e in onda venerdì 9 agosto alle 23.20 Rai 1, per un nuovo monito sull’ambiente e lo stile di vita. Portando numeri inconfutabili. La smaterializzazione dei materiali in dati consente agli scienziati di crearne di nuovi a partire dalle simulazioni. La speranza è ottenere materiali più sostenibili e agevolare il riciclo: un esempio lo abbiamo preso dal Kenya.

Inchiesta sul cemento: dopo il crollo di Scampia come stanno i nostri edifici? E ancora, in Arabia Saudita, grazie a delle membrane giapponesi la società Acwa Power, quotata 250 miliardi nel 2030 sta accelerando la potabilizzazione dell’acqua marina dopo la desalinizzazione. E dal Politecnico di Zurigo arriva una nuova soluzione per eliminare tutte le sostanze nocive senza bisogno di energia. Con IBM e Leonardo cercheremo di capire il funzionamento dei computer quantistici e la loro applicazione.