Sugar ritorna con il nuovo brano Peter Pan. Tra sonorità che richiamano l’hyper-pop d’oltreoceano e una penna che segue la metrica del rap, l’artista racconta la grande diatriba tra il crescere e vivere la vita di tutti i giorni con gli occhi degli adulti e la necessità di dare ascolto al nostro bambino interiore, di vivere la giusta leggerezza anche nelle grandi sfide, per non dimenticare la propria essenza, nonostante tutto, nonostante tutti. ‘’Nel riflesso di una vetrina mi sono chiesta quale fosse la mia prossima meta e non ho saputo rispondere’’ – racconta l’artista. ‘’La mia testa si riempiva di nuove domande. Così ho deciso di sedermi, per vedere chi fosse Anna, che ora è un’adulta, che era stata Wendy, e sentiva una forte malinconia per Peter. Del voler diventare adulti in fretta per poi, all’improvviso, rendersi conto di non volerlo più’’.