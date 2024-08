Schizofrenia: meno ricoveri con somministrazione precoce di antipsicotici iniettabili

La somministrazione precoce in ospedale di antipsicotici iniettabili dopo un primo ricovero per schizofrenia legata a minor rischio di riammissione in ospedale

La somministrazione precoce in ospedale di antipsicotici iniettabili a lunga durata d’azione (LAI) dopo un primo ricovero per schizofrenia è legata a un rischio significativamente inferiore di riammissione in ospedale. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato su JAMA Network Open.

I ricercatori hanno utilizzato la somministrazione di LAI in ospedale in pazienti (n = 56.211) ricoverati per la prima volta con diagnosi di schizofrenia.

Hanno confrontato i tassi di riammissione dei pazienti che non avevano ricevuto LAI durante il ricovero con quelli che avevano interrotto precocemente le LAI e con quelli che avevano ricevuto LAI senza interruzione precoce.

È emerso che la maggior parte dei pazienti (83%) non ha ricevuto LAI, il 10% ha ricevuto LAI con interruzione precoce e il 6,5% ha ricevuto LAI senza interruzione precoce.

Dopo aver controllato una serie di variabili, gli investigatori hanno riscontrato che i tassi di riammissione sono aumentati nei pazienti che hanno ricevuto LAI con interruzione precoce e sono diminuiti tra le loro controparti che hanno ricevuto LAI senza interruzione precoce rispetto ai pazienti che non hanno ricevuto LAI.

“L’incidenza dell’uso di LAI in ospedale tra i pazienti con un primo ricovero per schizofrenia è rimasta bassa”, hanno scritto i ricercatori, guidati da Wen Chen dell’Institute of Epidemiology and Preventive Medicine, College of Public Health, National Taiwan University, Taipei, Taiwan.

I risultati di questo studio “hanno implicazioni per migliorare l’efficacia della somministrazione di LAI tra i pazienti al primo ricovero per schizofrenia”, hanno aggiunto.

LAI sottoutilizzati

La mancata aderenza agli antipsicotici orali è una causa comune di ricaduta, riospedalizzazione e scarsi risultati nei pazienti con schizofrenia, mentre i LAI sono associati a una maggiore aderenza.

Nonostante le prove a sostegno del loro uso, i LAI rimangono “largamente sottoutilizzati” nella pratica clinica, soprattutto nei Paesi asiatici, hanno osservato i ricercatori. Tra i motivi vi sono la scarsa familiarità dei medici con le LAI e il tempo insufficiente per spiegare ai pazienti e ai loro familiari le ragioni della loro raccomandazione. Pochi studi hanno esaminato la somministrazione delle LAI nei pazienti schizofrenici al primo ricovero a livello nazionale.

Per stimare la prevalenza dell’uso dei LAI in ospedale nei pazienti schizofrenici al primo ricovero e l’incidenza dell’interruzione precoce, i ricercatori hanno utilizzato le coorti nazionali di pazienti schizofrenici al primo ricovero stabilite dal National Health Insurance Research Database di Taiwan dal 2004 al 2017.

“L’interruzione precoce è stata tipicamente definita come interruzione prima delle 36 settimane, ma in questo studio è stata definita come rilevabile “al massimo 2 mesi dopo la dimissione” in coloro che ricevevano LAI.

I ricercatori hanno anche cercato di confrontare il rischio di riammissione nei pazienti che hanno ricevuto LAI con, o senza, interruzione precoce rispetto a quelli che non hanno ricevuto LAI.

Lo studio ha incluso pazienti con schizofrenia e disturbo schizoaffettivo (n = 56.211, età media [SD] 38,1 [12,1] anni, 52,3% uomini).I ricercatori hanno scoperto che l’83,4% non ha ricevuto LAI durante il ricovero, il 10,1% ha ricevuto LAI con interruzione precoce e il 6,5% ha ricevuto LAI senza interruzione precoce.

Tra il 2004-2008 e il 2013-2017, la prevalenza dei pazienti che hanno ricevuto LAI è aumentata del 4%, passando dal 15,3% al 19,3%.

Formazione sulle LAI per il personale

Tra coloro che hanno ricevuto LAI, il 66,2% ha ricevuto un agente di prima generazione, mentre il 33,8% ha assunto LAI di seconda generazione.La percentuale maggiore ha assunto flupentixolo (35,6%), seguito da risperidone (27,8%) e aloperidolo (23,4%). Gli sperimentatori non hanno riscontrato differenze significative tra LAI di prima e seconda generazione nei pazienti con o senza interruzione precoce.

Un’analisi di regressione dei rischi proporzionali di Cox che controllava per sesso, uso precedente di antipsicotici, età al primo ricovero e durata della degenza ha rilevato che il rischio di riammissione aumentava tra i pazienti che ricevevano LAI con interruzione precoce ma diminuiva nei pazienti che ricevevano LAI senza interruzione precoce ( hazard ratio aggiustato [aHR], 1,25; 95% CI, 1,21-1,30 e aHR, 0,88; 95% CI, 0,84-0,92, rispettivamente) rispetto ai pazienti che non ricevevano LAI.

Secondo gli autori, la validità prognostica dell’interruzione precoce dell’uso di LAI in ospedale è stata supportata da analisi di regressione di sopravvivenza: Quando l’uso in ospedale di LAI non è stato accompagnato da un’interruzione precoce, il rischio di riammissione è diminuito di un aHR del 12% o di un rapporto temporale aggiustato del 13% rispetto a quello dei pazienti che non hanno ricevuto LAI.

Al contrario, se l’uso di LAI in ospedale era accompagnato da un’interruzione precoce, il rischio di riammissione aumentava di un aHR del 25% e di un rapporto temporale aggiustato del 22%.Gli autori hanno citato diverse limitazioni dello studio. Tra questi, il fatto che il database delle richieste di rimborso non forniva informazioni sui parametri clinici dei pazienti.Poiché lo studio si è concentrato sui pazienti ricoverati, i risultati non possono essere generalizzati ai pazienti trattati esclusivamente in ambito ambulatoriale.

È inoltre possibile che vi siano confusioni residue non adeguatamente controllate nelle analisi multivariabili. Inoltre, non è stato possibile determinare la causa specifica dell’interruzione del trattamento da parte di un paziente (ad esempio, effetti avversi, efficacia inadeguata o mancata aderenza), quindi i risultati si basano solo sull’interruzione per tutte le cause.

Ciononostante, i ricercatori ritengono che i risultati dello studio “indichino diverse sfide nella promozione della prescrizione precoce di LAI per i pazienti affetti da schizofrenia”. Ad esempio, una sfida è rappresentata dal fatto che circa la metà dei pazienti al primo ricovero non assumeva antipsicotici prima del ricovero, con il risultato che i pazienti hanno poca esperienza con i diversi antipsicotici”.

Gli autori propongono che la formazione del personale incentrata sulle LAI “potrebbe essere utile per migliorare l’uso delle LAI in ospedale”.