Presidenziali USA: primo comizio a due per Kamala Harris e Walz

Prima apparizione pubblica per Tim Walz da candidato vice presidente degli Stati Uniti per i democratici, al fianco di Kamala Harris. Al Liacouras Center di Philadelphia, circa dodicimila persone hanno accolto tra gli applausi l’attuale governatore del Minnesota, che ha ringraziato la candidata democratica alla presidenza per aver “riportato la gioia” nella campagna elettorale. “Non potrei essere più orgoglioso di essere il candidato vice presidente e aiuterò Kamala Harris a diventare il prossimo presidente degli Stati Uniti”, ha detto Walz. Poi l’affondo contro Donald Trump e il suo vice JD Vance. Dell’ex presidente ha detto che “non sa cosa vuol dire servire il proprio paese. Non ha tempo perché è troppo impegnato a servire se stesso”. Non meno duro l’attacco al suo diretto rivale, sottolineando soprattutto come ha “parlato male della comunità da cui proveniva”, affermando che non vede l’ora “di sfidare il ragazzo”

Il compito di Walz è quello di convincere la classe media americana, facendo sì che la sua candidatura venga apprezzata sia dai più progressisti che dai moderati. Insegnante, allenatore di football, sindacalista, Walz è notoriamente un sostenitore del diritto all’aborto e della legalizzazione della marijuana a scopo ricreativo. In apertura del comizio Kamala Harris lo ha descritto come “un leader che possa aiutarci ad unire la nazione, un combattente un patriota che crede come me nella promessa americana”. “Questa non è una lotta solo contro Donald Trump, ma per il nostro futuro”, ha poi spiegato.