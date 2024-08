Per gli ospiti dell’MSC Yacht Club una selezione di escursioni esclusive

MSC Crociere, per la prima volta, ha pensato di offrire agli ospiti dell’MSC Yacht Club una selezione di escursioni esclusive, per impreziosire ancora di più l’esperienza del viaggio

L’MSC Yacht Club è un’autentica “nave nella nave”, che offre maggiore privacy ed esclusività in eleganti suite in un’area accessibile solo agli ospiti dell’area. L’area è esclusiva e dispone di strutture dedicate, con il proprio solarium e piscina, ristorante e lounge, oltre a un servizio personalizzato, con un maggiordomo disponibile 24 ore su 24 e il servizio di concierge, offrendo ai suoi ospiti un’esperienza di lusso in un’atmosfera rilassata ed elegante.

Disponibile su molte delle navi della flotta, l’MSC Yacht Club offre ai suoi ospiti un rifugio riservato senza rinunciare alle innumerevoli strutture e possibilità di intrattenimento disponibili nel resto della nave.

L’MSC Yacht Club, esclusiva area di privilegi, qualità e servizi personalizzati, ha ora introdotto più di 90 escursioni a terra appositamente progettate per i suoi ospiti in diversi porti dei Caraibi, del Mediterraneo e del Nord Europa, con ulteriori destinazioni previste in altre regioni entro la fine dell’anno.

Per porre ancora maggiore attenzione ai dettagli le escursioni sono organizzate in piccoli gruppi, consentendo agli ospiti di esplorare le loro destinazioni in modo più intimo.

Dall’MSC Yacht Club, gli ospiti potranno usufruire dello sbarco prioritario per poi muoversi con trasferimenti privati godendo di un comfort extra durante il viaggio per un totale relax.

Che i passeggeri vogliano mettersi alla prova nella creazione del proprio eau de cologne personalizzato in una delle più antiche profumerie del Sud della Francia, cimentarsi nella cucina greca autentica a bordo di un catamarano privato a Santorini, o rilassarsi in una cabina appartata nella Giamaica tropicale, avranno un ampio ventaglio di esperienze personalizzate con grande attenzione ai dettagli e meticolosamente organizzate tra cui poter scegliere.