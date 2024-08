Microbialiti e fossili su Marte nel nuovo libro della Cambridge Scholar Publishing

In un libro della Cambridge Scholar Publishing i risultati di un nuovo studio comparativo sulla presenza di microbialiti e fossili su Marte

La ricerca di vita extraterrestre rimane uno dei principali obiettivi delle missioni spaziali. I rover della NASA, che dal 2004 hanno esplorato varie aree della superficie marziana, hanno acquisito una quantità enorme di immagini e di dati di varia natura, che testimoniano la presenza di paleo-ambienti favorevoli allo sviluppo di forme di vita.

Già a partire dal 2009, alcuni studi, basandosi su tali immagini, hanno ipotizzato la presenza di strutture sedimentarie connesse con il mondo microbico dei procarioti (1,2): rocce note come microbialiti, comunemente associate a tracce di materassini microbici (3), o a significative macrostrutture (4, 5). Tuttavia, in analogia a quanto avviene sulla Terra, tali strutture non sono state considerate probanti, per la presenza di possibili forme mimiche di altra natura.

Un nuovo studio comparativo, attraverso una enorme documentazione di microfotografie di affioramenti sedimentari marziani e terrestri, analizzate in dettaglio e discusse dal punto di vista sedimentologico, evidenzia la consistenza dell’ipotesi microbialitica e, soprattutto, la presenza di strutture aventi tratti morfologici complessi, forme talora ben mineralizzate, che richiamano ancestrali fossili terrestri.

I risultati di tale studio sono riportati e discussi in un libro della Cambridge Scholar Publishing di prossima pubblicazione (6). Uno dei due autori, Vincenzo Rizzo, è un ex ricercatore dell’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica (Cnr-Irpi).

