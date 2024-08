L’oroscopo di oggi, mercoledì 7 agosto 2024: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, mercoledì 7 agosto 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Periodo ideale per chiudere affari vantaggiosi, uno spostamento o una compravendita saranno favoriti se è questo che vuoi. In amore devi fare un passo in avanti e non essere diffidente. Presto ritroverai un buon tono psicofisico, cambio di strategia nell’ambito del lavoro…

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Non ti senti tranquillo, spese per una casa. In questi giorni il lavoro deve essere rivisto.

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno Si parte con una giornata di buone occasioni, fermenti che riguardano la famiglia, le persone che stanno attorno. Qualcuno ha già ricevuto una notizia per cui dovrà occuparsi di altre mansioni lavorative. Volente o nolente questa sfida sarà vinta.

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio Situazione abbastanza soddisfacente, specie da un punto di vista familiare, e in generale sociale. Per l’amore le storie che nascono da adesso in poi sarebbero importanti. Non isolarti e vivi con più serenità la tua vita.

Leone dal 23 luglio al 23 agosto L’unica cosa che ti chiedo è di fare tutto compatibilmente con le tue forze, perché i tanti impegni portano stress dal punto di vista fisico.

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre C’è forte ansia, ma è normale perché sei un perfezionista e pretendi sempre il massimo. Qualche difficoltà con Leone o una persona della Bilancia, in amore non fare confusione.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre Previsione astrale che mostra un cielo sereno–variabile, ma tutto sommato positivo. Oggi qualcuno potrà togliersi qualche sassolino…

Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre Qualche soldo in meno, piccole preoccupazioni. Non è detto che sia tu ad alzare polverone, ma potresti essere immerso in una serie di problemi che riguardano la casa, la famiglia.

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre Hai dovuto accettare tuo malgrado alcuni cambiamenti nell’ambito del lavoro. Sfòrzati di trovare l’energia per andare avanti e non polemizzare. Lieve fuori forma, riposa di più.

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio Energia ed entusiasmo in aumento, devi combattere con problemi di denaro o questioni da risolvere. È la giornata giusta per iniziare nuove attività e fortuna in amore.

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Sei tu a fare il bello e il cattivo tempo. Rinnovi o cambiamenti in corso.

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo Questo giorno mette duramente alla prova i rapporti che erano già stati minati da incomprensioni. Anche per una banalità o una discussione potresti sentirti molto nervoso o insofferente.