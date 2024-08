In streaming “Baciami Stupido”, l’Unofficial Remix di Mark Donato

“Baciami Stupido”, l’Unofficial Remix di Mark Donato disponibile sulle piattaforme streaming, piace ai fan… e alla stessa Arisa

Ecco un altro bel traguardo celebrato dal dj producer toscano Mark Donato, che con i suoi unofficial remix fa ballare e scatenare il pubblico, sia nei suoi dj set, sia in FM. La sua versione di “Baciami Stupido”, uno dei più recenti successi di Arisa, è piaciuta molto al fanclub e alle tante pagine curate dai fan della celebre artista originaria di Potenza, spesso anche giudice in tv in tante tramissioni… Non solo. La stessa Arisa ha pubblicato una storia sulla sua pagina Instagram per far ascoltare a tutti l’Unofficial Remix che Mark Donato ha realizzato con la sua canzone.

Spesso gli Unofficial Remix di Mark Donato vanno in onda in FM e fanno ballare i club italiani. Non è tutto, in ambito radiofonico. Il suo “Mark Donato On Air” viene diffuso da Syndimedia, una importante piattaforma radiofonica, anche all’estero. “Il mio radioshow è incentrato sulle produzioni italiane. Credo che per noi artisti ci sia la necessità di fare squadra”, spiega Mark Donato. “Per me poi è anche una scelta artistica: amo e propongo da sempre produzioni italiane”.

Ci sono dj che ogni giorno pensano più a far ballare e far emozionare il loro pubblico che al proprio ego musicale. Tra di loro c’è senz’altro il toscano Mark Donato, che spesso realizza bootleg & rework di brani italiani perfetti per ballare, ad ogni ora del giorno (e della notte). Tra le sue realizzazioni più recenti, c’è un bootleg di un brano di Mario Venuti, “Caduto dalle stelle”. La sua versione è andata in onda recentemente su Radio Italia, nel programma di Paoletta e Luca Camorcia di Radio Italia, “Radio Italia Party”. Mark Donato è un vero professionista del sound e del mixer che fa musica fin dal 1999. Stanno raggiungendo ottimi risultati un suo rework, quello di “Hace Calor” ed uno disco originale, “Bonito”.

Mark Donato su Instagram