Il Porto di Algeciras implementa il software OCR dealla spagnola AllRead

Il Porto di Algeciras ha implementato il software OCR sviluppato dalla spagnola AllRead, specializzata in tecnologie di riconoscimento ottico dei caratteri. Questo sistema avanzato utilizza reti neurali per leggere numeri di container e targhe di veicoli direttamente dai flussi video, senza bisogno di riconoscere ogni carattere singolarmente, definito come “visione artificiale”.

L’Autorità Portuale della Baia di Algeciras (APBA) ha adottato questa tecnologia per migliorare la tracciabilità in 22 punti di controllo stradali e 2 ferroviari del porto. Il sistema utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per elaborare le immagini delle telecamere di sorveglianza, estraendo dati cruciali come numeri di container, targhe e tipi di veicoli, integrandoli nel sistema di gestione delle informazioni del porto.

Data la sua posizione strategica, il Porto di Algeciras gestisce un alto volume di veicoli con diverse origini e destinazioni, compresa la regione del Maghreb, creando un ambiente complesso per l’identificazione di veicoli e merci. Il nuovo sistema mira a identificare automaticamente e in tempo reale le targhe dei veicoli leggeri e pesanti, sia europei che marocchini, oltre a trailer, container marittimi e vagoni ferroviari.

Il software di AllRead monitora l’entrata e l’uscita di veicoli e merci attraverso i punti di accesso principali del porto, incluse le aree di imbarco e sbarco per Ceuta e Tangeri e il terminal ferroviario-portuale “Isla Verde”. Rispetto ad altri sistemi, la soluzione di AllRead richiede meno hardware, utilizzando una singola telecamera per digitalizzare le informazioni, anche in condizioni difficili.

AllRead ha dichiarato che il sistema attualmente raggiunge un’accuratezza del 97% nella lettura di targhe e numeri di container, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente questa percentuale attraverso un costante addestramento delle reti neurali.