“Guaio di notte” è il nuovo giallo di Patrizia Rinaldi

Patrizia Rinaldi vive a Napoli. Tra le migliori penne della narrativa crime, ora è nelle librerie e sugli store digitali con “Guaio di notte”

A Napoli un guaio molto brutto si dice ‘nu guaio ‘e notte, perché di notte qualsiasi imprevisto si complica. Succede quando la Signora, alla guida di un suv dai vetri oscurati e armata di pistola, raccoglie Andrea dalla strada, malmenata e rotta. Due sconosciute che si annusano e si riconoscono: entrambe devono ricominciare da capo. La Signora, napoletana segnata da mille cicatrici, porta con eleganza i suoi sessantotto anni e, ora che il marito è morto, sta scoprendo i propri neri segreti. Andrea, ragazza bellissima dal corpo androgino, sotto i vestiti da uomo nasconde il proprio passato.

Viaggiando verso nord in fuga da tutto, forse anche da se stesse, approdano per rifocillarsi in un lussuoso albergo nelle campagne toscane. Ma la quiete dura poco: in una pozza termale vicino all’hotel viene ritrovato il cadavere di uno degli ospiti. La polizia è in alto mare, così le due donne, a corto di soldi, si reinventano detective e si lanciano a risolvere il caso in uno spassosissimo intreccio degli equivoci tra giallo e commedia nera, dove nessuno è davvero chi dice di essere e, come nella vita vera, tutti indossano una maschera per celare ossessioni e desideri inespressi.