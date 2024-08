ANITA foxtrot fa parte di A noi piace il liscio!, il primo disco di inediti de L’Orchestrina di Molto Agevole pubblicato da Casadei Sonora Edizioni

ANITA foxtrot è il nuovo video ufficiale de L’Orchestrina di Molto Agevole, un’agguerrita gara di liscio con ballerini di tutte le età. Una balera atipica in cui sono i più giovani, i bambini, ad eccellere sabotando i passi di danza degli avversari.

Il video, prodotto da Ipnose Studio / Brand Gnu e diretto da Roberto Delvoi, è introdotto dalla voce fuoricampo di Secondo Casadei che da il via a un susseguirsi di cadute e imprevisti tipici della commedia slapstick nello stile di Buster Keaton e Charlie Chaplin.

ANITA foxtrot fa parte di A noi piace il liscio!, il primo disco di inediti de L’Orchestrina di Molto Agevole pubblicato lo scorso 3 maggio da Casadei Sonora Edizioni in digitale, CD e vinile. Un atto di amore come pochi se ne vedono nel panorama odierno: un disco di inediti pensati come canzoni tradizionali lontano dai vezzi pop delle interpretazioni recenti. Un omaggio nei confronti di un costume popolare che va difeso e conservato dall’erosione del tempo.

L’Orchestrina è composta da Enrico Gabrielli, Francesca Biliotti, Alessandro Grazian, Francesco Paolo D’Elia, Guido Baldoni, Francesca Baccolini e Davide “Dave” Radice che, mossi dalla bruciante passione per il liscio, compongono un’indagine tra balli e antropologia. Una cordata di musicisti provenienti da tutta Italia con esperienze che arrivano dal rock all’alternative, dall’indie al pop, dalla musica classica alla musica sperimentale. Artisti attivi in progetti come Calibro 35, Afterhours, Torso Virile Colossale, 19’40’’, The Winstons, Hobocombo e molto altro.

L’Orchestrina di Molto Agevole si pone alla strenua difesa di un genere che ha dato tanto in un momento florido della nostra cultura, con la speranza di dare una svolta al genere e a un mercato sempre più proiettato in un futuro senza riferimenti.