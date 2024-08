“8314 Boxed” è il titolo del nuovo cofanetto di Ian Anderson

Madfish ha reso noti i dettagli di 8314 Boxed, un cofanetto deluxe in edizione limitata dedicato ai pregevoli album solisti del frontman dei Jethro Tull, Ian Anderson

L’etichetta discografica specializzata in ristampe Madfish ha reso noti i dettagli di 8314 Boxed, un cofanetto deluxe in edizione limitata dedicato ai pregevoli album solisti del frontman dei Jethro Tull, Ian Anderson. Il cofanetto, la cui uscita è prevista per il 23 agosto, conterrà:

– per la prima volta su vinile “Divinities: Twelve Dances with God”,

“The Secret Language of Birds” (2LP) e “Rupi’s Dance” (2LP)

– “Walk Into Light”, “Divinities: Twelve Dances with God” e “Homo Erraticus”

half-speed remaster a opera dell’ Air Studio.

– “Roaming in the Gloaming” con registrazioni dal vivo inedite dal 1995 al 2007.

– Splendide incisioni sulla quarta facciata di 3 dei 10 dischi

– Booklet di 96 pagine con prefazione di Ian Anderson, ampie note di copertina di

Paul Sexton e immagini esclusive

GUARDA QUI IL TRAILER DI BOXED 8314

https://www.youtube.com/watch?v=KPmRe9dJbO4

Gli album solisti di Ian Anderson esplorano una varietà di paesaggi sonori con formazioni diverse e ogni disco di questo cofanetto è una testimonianza della sua versatilità. Dalla sperimentazione elettronica di “Walk Into Light” alle profonde narrazioni di “Homo Erraticus”, fino alla serenità acustica di “The Secret Language of Birds”, questi album riflettono l’inesauribile creatività di Anderson e la sua capacità di fondere senza soluzione di continuità stili musicali diversi in opere coese e accattivanti.