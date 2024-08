Yachtline Arredomare rafforza la capacità produttiva

Yachtline Arredomare 1618 S.p.A. ha sottoscritto con Anthilia Capital Partners SGR e Finint Investments due prestiti obbligazionari per il suo piano industriale

Yachtline Arredomare 1618 S.p.A. ha sottoscritto con Anthilia Capital Partners SGR e Finint Investments, società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Finint, due prestiti obbligazionari per un valore complessivo di 10 milioni di euro a sostegno del suo piano industriale.

Nel dettaglio, Finint Investments, attraverso il fondo PMI Italia III, e Anthilia SGR, attraverso i fondi e Anthilia BIT IV e Anthilia MUST, hanno rispettivamente sottoscritto i bond per il valore di 5 milioni di euro ciascuno a sostegno del piano industriale della società che prevede investimenti destinati alla crescita sia per linee interne che M&A. L’operazione ha dunque l’obiettivo di rafforzare lo sviluppo industriale sostenibile di Yachtline favorendo al contempo l’aggregazione e la valorizzazione di tutta la filiera artigianale che ruota attorno alla produzione di arredi di lusso.

“Siamo davvero soddisfatti di aver realizzato questa operazione con il supporto di Finint Investments e Anthilia SGR che ci consentirà di rafforzare da subito la nostra capacità produttiva in Italia e al contempo di contribuire alla crescita di tutta la filiera sul territorio senza la quale i nostri prodotti non sarebbero così apprezzati dagli armatori di tutto il mondo. Vogliamo adottare un approccio sempre più industriale, che sfrutti al massimo il nostro brevetto Fit-Lock per il montaggio a pressione degli arredi, coinvolgendo in questo sviluppo anche tutti gli artigiani che sono al nostro fianco e che rappresentano la miglior garanzia dell’alta qualità dei nostri prodotti”, ha dichiarato Fiorenzo Bandecchi, Presidente di Yachtline.