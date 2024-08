Roma, donna trovata morta in auto: il marito confessa l’omicidio

Donna trovata morta in auto a Roma. Il marito entra in tabaccheria e confessa: “L’ho uccisa”. Ancora ignoto il movente

Tragedia nel quartiere Fonte Nuova di Roma, zona nord est della città. Questa mattina una donna di 72 anni è stata trovata morta all’interno della sua auto, una Fiat Panda, in via Palombarese. Sarebbe stata uccisa poco poco dopo le 9.

Il marito avrebbe già confessato. Dopo averla colpita con un colpo d’arma da fuoco, sarebbe entrato in una tabaccheria dicendo “Ho ucciso mia moglie”. Ancora ignoto il movente. A chiamare agenti e soccorsi proprio il negoziante che, uscito dal suo esercizio, si è trovato di fronte alla tragedia. Per la signora – seduta al posto del guidatore – non c’è stato nulla da fare: il colpo esploso dalla pistola e arrivato all’addome sarebbe stato fatale.

ERA APPENA USCITA DALLA VETERINARIA

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, la signora era appena stata dalla veterinaria per una prescrizione, come racconta la stessa dottoressa: “Veniva sempre da noi, aveva una colonia felina. È arrivata prestissimo, perché io l’ho incrociata mentre andava via da sola, in auto, pochi minuti dopo le 8. Era passata per ritirare la ricetta di un antiparassitario, ma era tranquilla”.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Mentana e della Compagnia di Monterotondo che hanno fermato l’uomo, 73 anni, e sequestrato l’arma. Secondo quanto si apprende, la coppia viveva a Tor Lupara.