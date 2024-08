Olimpiadi 2024: Tamberi migliora e vola a Parigi

Gianmarco Tamberi vola a Parigi: “Gareggerò al 100%, sarò in pedana qualunque cosa accada” Il campione di salto in alto è arrivato alle Olimpiadi 2024 dopo il malore una colica renale e la febbre

Gianmarco Tamberi vuole esserci. Il portabandiera dell’Italia, che ieri aveva allarmato tutti con la sua immagine in ospedale con quasi 39 di febbre e una colica renale, è partito oggi da Roma verso Parigi.

Con indosso la felpa della Nazionale è arrivato all’aeroporto di Fiumicino per imbarcarsi sul volo per la capitale francese, deciso a partecipare alla gara olimpica di salto in alto. Certo dovrà verificare la sua condizione dopo questo problema fisico.

“Gareggerò al 100%, sarò in pedana qualunque cosa accada”. Così Gianmarco Tamberi all’arrivo a Parigi per partecipare alla gara di salto in alto alle Olimpiadi.

Il problema fisico lo ha costretto a spostare la partenza per la capitale francese, che era in programma domenica. Tamberi è accompagnato dalla moglie Chiara Bontempi. A inizio Olimpiadi l’incidente che ha visto il campione perdere la fede nuziale.

“Come sto? Stavo meglio qualche giorno fa– ha detto ancora Tamberi- Stamattina mi sono svegliato che avevo ancora 38 di febbre, adesso con la cura farmacologica sembra che stia scendendo. Il rene non mi fa più male come due giorni fa, quando ho sentito una fitta veramente lancinante, anche se ho ancora un po’ di fastidio. Speriamo bene”.

“Ringrazio tutti quanti per il sostegno e l’affetto ricevuto sui social in questi giorni– ha concluso l’azzurro- È andato oltre le aspettative, farò di tutto per meritarmelo”.