La Aurora Expeditions Sylvia Earle aiuta a identificare l’inquinamento dallo Spazio

La nave da spedizione Aurora Expeditions Sylvia Earle ha recentemente supportato l’identificazione dell’inquinamento dallo spazio durante le crociere di spedizione nell’Artico canadese e in Groenlandia.

Secondo Eyesea, queste operazioni fanno parte di una partnership con Grundo, che mira a utilizzare la spettrometria delle immagini satellitari per migliorare il rilevamento e il monitoraggio degli inquinanti marini, come plastica e idrocarburi, in luoghi remoti.

La spettrometria delle immagini satellitari analizza lo spettro della luce riflessa dalla superficie terrestre. Questo consente di identificare materiali specifici in base alle loro firme spettrali uniche.

Durante le crociere di spedizione, la Sylvia Earle ha dimostrato l’efficacia di questo sistema, recuperando una corda in Groenlandia e una busta di plastica da una spiaggia sull’Isola di Parry nel Passaggio a Nord-Ovest. In un risultato significativo, il sistema di spettrometria delle immagini satellitari ha confermato la presenza dei detriti recuperati, evidenziando il suo potenziale nel localizzare anche i più piccoli inquinanti in ambienti remoti.

Graeme Somerville-Ryan, co-fondatore di Eyesea, ha dichiarato: “La nostra partnership con Grundo rappresenta un grande passo avanti nella missione di Eyesea di sviluppare una gamma di strumenti tecnologici per supportare il monitoraggio e il recupero dell’inquinamento. Ora possiamo rilevare anche piccoli pezzi di plastica dallo spazio. Questo trasforma il modo in cui le navi da spedizione e le comunità remote possono identificare, segnalare e affrontare i rischi ambientali.”

Eyesea e Grundo hanno ora esteso l’uso di questa tecnologia per supportare i lavori di pulizia e monitoraggio nelle Isole Galapagos. Questa collaborazione non solo mira a migliorare la salute ambientale, ma anche a sensibilizzare e promuovere azioni per un futuro più sostenibile.