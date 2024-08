In libreria “Un clima nuovo”, la guida per capire i cambiamenti climatici

Disponibile nelle librerie e online il volume “Un clima nuovo”, Edizioni Città Nuova, con la curatela di Marina Baldi e Massimiliano Pasqui dell’Istituto per la bioEconomia del CNR

Il libro si rivolge a un pubblico vasto ed eterogeneo con l’intento di fornire una guida pratica per orientarsi tra le numerose informazioni legate al cambiamento climatico e per comprendere quali sfide ci attendono in futuro. Il riscaldamento globale e i suoi impatti rappresentano, infatti, una sfida inedita e decisiva per l’umanità, conoscerli e porsi la domanda su come affrontarli inciderà sul nostro modo di vivere il Pianeta Terra.

La ricerca scientifica ha dimostrato e continua a spiegare con dati solidi come il cambiamento climatico si sia già manifestato e come si manifesterà, dalla scala globale a quella regionale, inclusa l’area del Bacino del Mediterraneo. Il volume sintetizza efficacemente i risultati di questi studi, proponendosi come strumento utile per approfondire questo cambiamento trasformativo a cui siamo chiamati a partecipare.

La prefazione è a cura di Stefania De Francesco dell’agenzia ANSA.