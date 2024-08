In libreria “Al centro di ogni sospetto” di Melinda Leigh

Melinda Leigh, autrice bestseller di Amazon e del Wall Street Journal, nota per i suoi avvincenti romanzi di suspense, in libreria con “Al centro di ogni sospetto”

Melinda Leigh, autrice bestseller di Amazon e del Wall Street Journal, nota per i suoi avvincenti romanzi di suspense e i suoi personaggi ben delineati, è in uscita dal 18 luglio con “Al centro di ogni sospetto”, il sesto avvincente capitolo della serie di Bree Taggert con oltre 50 mila copie vendute in Italia.

Pubblicato da Indomitus Publishing e tradotto da Lorenza Braga, questo thriller mozzafiato segue lo sceriffo Bree Taggert che, chiamato in una fattoria isolata per controllare un’anziana vedova, scopre un brutale duplice omicidio. Una delle vittime è Eugene Oscar, l’ex vice sceriffo corrotto e rancoroso che Bree ha recentemente costretto ad abbandonare il dipartimento.

Grazie all’aiuto dell’investigatore criminale Matt Flynn, Bree scopre di non essere l’unica ad avere un precedente preoccupante con Oscar. Ma qualcuno non vuole che Bree riporti alla luce il passato. Diventa quindi il bersaglio della campagna malata e subdola di uno sconosciuto, creata per distruggere la sua reputazione, la sua carriera e la sua famiglia, oltre alla sua nuova relazione con Matt. A peggiorare le cose, sembra proprio che Bree sia la principale sospettata dell’omicidio di Oscar.

Quando il suo vicesceriffo scompare durante le indagini, Bree rifiuta di fare marcia indietro. La vita del suo collega e il futuro di Bree dipendono dalla scoperta di un assassino che nutre una rabbia vendicativa, ma Bree combatterà allo stremo delle sue forze per evitare che ci sia un’altra vittima.

Dietro a omicidi, bugie e vendetta, pagina dopo pagina il romanzo esplora la linea sottile tra giusto e sbagliato mentre Bree Taggert affronta i dilemmi etici insiti nell’applicazione della legge ed è chiamata in prima persona a dare prova di coraggio e resilienza affrontando sfide personali e professionali; inoltre, la comunità unita di Grey’s Hollow gioca un ruolo cruciale, evidenziando i temi della fiducia, della lealtà e dell’impatto del crimine sulla vita di una piccola città.

Le tematiche forti a cui la Leigh non si sottrae, i ripetuti colpi di scena e una scrittura universalmente riconosciuta come incisiva hanno fatto sì che “Al centro di ogni sospetto” abbia ricevuto ampi consensi negli Stati Uniti da parte di lettori e critici, tanto da essere stato recensito come “Un mix magistrale di suspense, intrighi e sviluppo dei personaggi”. “Melinda Leigh – è stato detto – consegna un altro capitolo stellare della serie”.

“Immergersi nel thriller pieno di suspense di Al centro di ogni sospetto vi farà restare con il fiato sospeso fino all’ultima pagina, perciò non vi resta che unirvi allo sceriffo Bree Taggert nel suo caso più impegnativo e personale e scoprire perché Melinda Leigh è una maestra del genere thriller” – ha confermato l’Editore italiano Davide Radice.

Riuscirà, quindi, l’astuto piano di un assassino misterioso a far crollare lo sceriffo Bree Taggert in una implacabile corsa contro il tempo per svelare il mistero prima che altre vite vengano perse?

DATI TECNICI

Titolo: Al centro di ogni sospetto

Autrice: Melinda Leigh

Costo: ebook € 6,99 (in esclusiva su Amazon, incluso in Kindle Unlimited) / paperback POD € 15,99 su Amazon e distribuito da StreetLib (ordinabile su Fastbook e altri grossisti e presente online su IBS, Mondadori Store, Hoepli, Libraccio, ecc.)

Casa editrice: Indomitus Publishing

Pagine: 334