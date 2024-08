“I Come From Hell” è la seconda canzone di Jaywolf

Con una combinazione esplosiva di suoni country rock e un’attitudine ribelle, JayWolf invita chiunque stia lottando per realizzare i propri sogni a non fermarsi davanti a nulla

Esce in tutte le piattaforme digitali il secondo SINGOLO del cantautore JayWolf dal titolo ‘’I Come From Hell’’.

Seguirà a breve l’uscita del suo Official Video realizzato dal fotografo e videomaker Simone Marini girato in una suggestiva cava rossa abbandonata ai piedi delle Alpi Italiane. Il video, realizzato in collaborazione con i musicisti Serena Castellucci alla batteria e Simona Bianconcino al basso, promette di catturare l’essenza selvaggia e ribelle della canzone.

In “I Come From Hell”, JayWolf canta con una passione indomita, narrando la storia di chi ha attraversato il fuoco per inseguire la propria visione. La canzone affronta il tema universale della lotta contro il sistema, delle barriere che la società impone e delle voci che cercano di soffocare i sogni altrui. Il testo è una testimonianza sincera delle esperienze del cantante, una collezione di frasi demotivanti e limitanti che ha dovuto sopportare durante i suoi anni lavorativi chiuso in fabbrica. Questa canzone è un grido di liberazione contro le catene della conformità sociale, un inno a coloro che non si arrendono di fronte alle continue pressioni del mondo.

Con una combinazione esplosiva di suoni country rock e un’attitudine ribelle, JayWolf invita chiunque stia lottando per realizzare i propri sogni a non fermarsi davanti a nulla e nessuno. Come egli stesso afferma, “La vita è troppo breve per ascoltare il mondo. Solo noi sappiamo chi siamo e dove dobbiamo andare”.