Fuori “Radici”, l’atteso album d’esordio di Claudia Sacco

“Radici”, questo il titolo del disco di Claudia Sacco, è un viaggio, una presa di coscienza, un tentativo di rimettere insieme e in ordine i pezzi di noi stessi partendo dalle origini

“Radici”, questo il titolo del disco, è un viaggio, una presa di coscienza, un tentativo di rimettere insieme e in ordine i pezzi di noi stessi partendo dalle origini.

“La parte più potente degli alberi sono le radici, anche se sono sotto terra e non si vedono, comunque forniscono energia e stabilità. Anche noi, come gli alberi dobbiamo, ogni tanto nell’arco della nostra vita, fermarci e ripercorrere piano piano le strade che ci hanno portato ad essere chi siamo, imparando dai nostri errori e combattendo per migliorarci ogni giorno.”

Con la sue dieci toccanti tracce “Radici” segna l’inizio di un percorso musicale già profondamente maturo.

TRACKLIST

Intro – 58

L’intro dell’album è l’unico brano non in acustico. È stato prodotto interamente da Claudia e permette all’ascoltatore di entrare nel clima intimo dell’album grazie alle voci di una vera registrazione di lei e la sorella da piccole che giocano nella neve col padre.

Male Sano

La prima traccia è la chiave dell’album. Claudia, dopo un periodo buio e complicato, sente il bisogno di riequilibrarsi e scrive un brano dove prende coscienza di sé stessa e si mostra senza filtri parlando del suo carattere, dei suoi errori e dei suoi punti di forza, mostrando anche come alcuni, che riteneva fossero suoi punti deboli, siano invece poi diventati col tempo peculiarità.

Con questo singolo ci invita a lavorare su noi stessi in modo da trasformare i nostri difetti in vittorie.

La Scheggia Più Forte

Durante la stesura di questo brano l’autrice ha paragonato mentalmente i ricordi di una persona in schegge penetrate nella pelle ma che possiamo volendo rimuovere nel momento in cui questa persona si allontana da noi.

Purtroppo alcuni di questi ricordi non riusciamo in nessun modo a toglierceli di dosso: quelle sono le nostre schegge più forti.

Sola Con Me

Nell’arco della nostra vita incontriamo tantissime persone diverse che scegliamo di tenerci accanto per colorare le nostre giornate. L’unica persona che non scegliamo, e con cui conviviamo per tutta la vita, siamo noi stessi, con le nostre luci e ombre. Diventa quindi importante imparare a stare bene con noi, anche se non è sempre facile.

A Volte

Questo singolo fa riflettere su come cambia con il passare del tempo la nostra percezione di noi e del mondo che ci circonda.

Mette in luce il pensiero di una persona anziana che si rende conto che sta invecchiando e non riavrà più alcuni attimi insignificanti ma preziosi.



Hey Giulia

Il brano è una profonda dedica alla sorella maggiore Giulia, con la quale ha un bellissimo rapporto. Le due sono molto complici e unite da un legame indissolubile, uno dei sentimenti più preziosi al mondo, l’amore puro, vero e sincero tra sorelle.

Si tratta di un pezzo molto intimo, che racconta, verso dopo verso, tanti piccoli momenti tra sorelle, di quelli che difficilmente si raccontano a parole, ma che si possono scoprire aprendo un cassetto che racchiude tantissimi ricordi.

Quel cassetto è cresciuto insieme alle due ragazze, custodendo prima semplici calzini, poi bambole, poi trucchi. Uscire da lì, da quel mondo perfetto, per affacciarsi alla realtà, spaventa, ma fa meno paura sapere di poterlo affrontare insieme.

Storia Di Un Minuto

Un amore forte e struggente, malato, tanto da indurre una ragazza ad uccidere il suo amato. Ora deve vivere con addosso il peso delle sue azioni. La canzone è vista dal punto di vista dell’assassina, una colpevole di omicidio, senza porre attenzione a colpe, giustificazioni e neanche sui motivi che possano averla spinta a compiere un gesto così estremo, semplicemente fa capire il suo stato d’animo e il senso di colpa.

Blurry Effect

Questo brano analizza tutti quei rapporti ossessivi e possessivi, che danno dipendenza, comparando la storia di una relazione agli effetti di una droga che ci annebbia la mente e non ci fa vedere con chiarezza.

In un rapporto come questo è utile estraniarsi da sé stessi e capire cosa è effettivamente meglio per noi.

Lividi

In questo brano Claudia affronta temi toccanti che riguardano la delicata fase dell’adolescenza.

Autocritica e insicurezza sono infatti alla base di Lividi, canzone che racconta di una ragazza che, creandosi una “bolla” dentro la quale continua a giudicarsi notando ogni giorno solo i suoi difetti, si rende insensibile alle critiche altrui.

Prendendo coscienza della propria situazione vuole tornare alla normalità, anche se questo percorso le porterà sofferenza.

Il Finale

”Il Finale”, canzone che chiude il lavoro, racconta in maniera ironica, attraverso dei piccoli aneddoti di vita comune, di tutte quelle volte in cui la frase “Ti amo” viene utilizzata in maniera superficiale, senza darle il peso che merita. Quando questo accade significa che anche le relazioni in questione sono superficiali e destinate a durare poco.

Giovanissima cantautrice, inizia a prendere lezioni di canto individuale a 4 anni (CDPM di Bergamo), a 10 anni entra nel Coro Voci Bianche Gli Harmonici di BG, diretto dal M. Fabio Alberti. Dai 12 anni prende lezioni di pianoforte. Ora ha 17 anni e frequenta il 5° anno del Liceo Musicale di LI dove studia canto e pianoforte. Ha frequentato per tre anni il corso di presenza scenica col M. Campagnoli e di perfezionamento vocale col M. Pitteri, e sta frequentando il corso di scrittura col M. Bungaro e di chitarra col M. Pistocchi. Partecipa nel 2014 al Tour Music Fest. Debutta nel febbraio 2020 con la prima demo “Piume Di Cobalto” e si aggiudica il 1° premio al Concorso Voci D’Oro e Dintorni di Montecatini Terme nella categoria Junior con la demo “Cuori Per Bersagli”, di cui ha scritto la musica. Nello stesso anno firma un contratto con l’etichetta discografica e management Sorry Mom! – Be NEXT Music (distribuzione Sony Music Italy), con cui escono i singoli “Emma”, “America” e “Lividi”, seguiti nel 2022 da “Come Glielo Dico” e “Orione”.

Nel 2021 partecipa al talent The Coach (La7Gold) e l’anno dopo le viene assegnato il premio Miglior Melodia al concorso “Musica E’”.

Nel 2023 pubblica i brani “Testa Bassa”, “Hey Giulia”, “La Mia Camicia Preferita” e “Sola Con Me”, si aggiudica il premio Main Sponsor (Nuovo IMAIE) al concorso JeSoPazzo Music Festival e vince il 1° premio al concorso Percoto Canta offerto dal (Nuovo IMAIE), grazie al quale organizzerà un tour di 6 date.