EHang a Dronitaly con il suo ultimo modello di drone passeggeri elettrico

Il colosso EHang sceglie la decima edizione di Dronitaly per presentare per la prima volta il suo ultimo modello di drone passeggeri elettrico a guida autonoma

Il colosso EHang sbarca in Italia e sceglie la decima edizione di Dronitaly, la manifestazione di riferimento per i droni civili a uso professionale organizzata da BolognaFiere Water&Energy (BFWE), per presentare per la prima volta il suo ultimo modello di drone passeggeri elettrico a guida autonoma.

Dronitaly, in programma dal 9 all’11 ottobre 2024, quest’anno infatti si amplia, dedicando un’area alla “Innovative Air Mobility & Delivery” sul trasporto persone e merci, che affianca quella dedicata alle “Aerial Operations”, relativa a tutte le attività che vengono svolte con l’impiego di droni, come ispezioni, sopralluoghi, sorveglianza, ricerca, soccorso, monitoraggio ambientale.

Una scelta fatta nella consapevolezza che il settore dello UAM/AAM Urban Air Mobility/Advanced Air Mobility rivoluzionerà il mondo come ha fatto internet, un giro d’affari che secondo la società di investimenti globali Morgan Stanley, arriverà a valere 1.500 miliardi di dollari entro i prossimi 20 anni.

Su questo fronte in prima linea c’è EHang, società leader a livello mondiale nella piattaforma tecnologica per la mobilità aerea urbana (UAM), che dal 2014 ha sviluppato il drone elettrico a due posti EH216, il più piccolo e performante al mondo, puntando tutto sulla guida autonoma (per saperne di più scarica il video: EHang_Urban Air Mobility).

EHang è stata la prima ad ottenere la certificazione per un velivolo eVTOL unmanned (senza pilota), battendo tutti sul tempo, americani ed europei, ricevendo il via libera al volo del suo EH216-S dall’autorità aereonautica cinese, la Civil Aviation Administration of China (CAAC).

“Siamo particolarmente felici che EHang abbia puntato proprio sull’Italia per lanciare la mobilità aerea del futuro nel bacino del Mediterraneo e orgogliosi del fatto che abbia deciso di farlo attraverso il nostro Dronitaly, che dal 2014 è l’appuntamento italiano di riferimento per il settore droni”, ha commentato Paolo Angelini, Amministratore Delegato di BFWE, BolognaFiere Water&Energy.