EGM Cube Labs chiude aumento di capitale

Cube Labs, il venture builder quotato su EGM Pro che crea e sviluppa startup nel settore Life Science, ha chiuso l’offerta in opzione dell’aumento di capitale

Cube Labs S.p.A. (“Cube Labs” o la “Società”), venture builder italiano nel settore delle tecnologie healthcare e quotata sul mercato Euronext Growth Milan – segmento Professionale (“EGM Pro”), facendo seguito al comunicato stampa del 3 luglio 2024, informa che in data odierna si è concluso il periodo di offerta in opzione relativo all’aumento di capitale deliberato in data 12 giugno 2024 dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti di Cube Labs, in denaro, in via scindibile, con diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 1, Codice Civile, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2025, mediante emissione di nuove azioni ordinarie con godimento regolare, senza valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, i cui termini e condizioni sono stati determinati in data 3 luglio 2024 dal Consiglio di Amministrazione della Società, che ha deliberato l’emissione di massime n. 2.224.531 azioni ordinarie Cube Labs, prive di valore nominale espresso e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, (le “Nuove Azioni”) ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a Euro 2,20 (di cui Euro 0,03 da imputare a capitale sociale ed Euro 2,17 a riserva sovrapprezzo), per un controvalore complessivo massimo dell’aumento di capitale di Euro 4.893.968,20 comprensivi di sovrapprezzo (l’“Aumento di Capitale”).

La Società comunica che nel corso del periodo di offerta, iniziato l’8 luglio 2024 e conclusosi in data odierna, estremi inclusi (il “Periodo di Opzione”), sono stati esercitati complessivi n. 2.197.712 diritti di opzione e quindi sono state sottoscritte n. 274.714 Nuove Azioni, corrispondenti al 12,35% delle Nuove Azioni complessivamente offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 604.370,80.

Filippo Surace, Fondatore e CEO di Cube Labs, dichiara: “I risultati dell’offerta in opzione sono sostanzialmente in linea con le nostre attese. L’operazione sul capitale è stata studiata non solo per gli azionisti esistenti ma anche per coinvolgere nuovi investitori attraverso l’offerta dell’inoptato e il collocamento privato da realizzarsi entro la fine del 2025.”

Con riferimento agli impegni comunicati in data 3 luglio 2024, si segnala che l’azionista di controllo Filippo Surace – titolare, direttamente e indirettamente tramite la società Keltinvest S.r.l., di n. 12.732.285 azioni ordinarie Cube Labs pari al 71,32% del capitale sociale – ha esercitato, cosi come comunicato in data 3 luglio 2024, complessivamente n. 400.000 diritti di opzione e sottoscritto conseguentemente n. 50.000 Nuove Azioni, pari al 2,25% delle Nuove Azioni complessivamente offerte, per un controvalore complessivo di Euro 110.000.

Si evidenzia che i soci – detentori di azioni ordinarie di Cube Labs pari complessivamente a circa l’11,15% del capitale sociale della Società – che avevano dichiarato il proprio impegno a sottoscrivere l’Aumento di Capitale per un controvalore complessivo pari ad Euro 90.000, non hanno ad oggi eseguito integralmente tale impegno per motivi esclusivamente tecnici. Detti soci, infatti, hanno esercitato complessivamente n. 162.720 diritti di opzione, corrispondenti a n. 20.340 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 44.748. Resta fermo che la parte residua dell’impegno di sottoscrizione di tali soci, per un controvalore pari quindi ad Euro 45.252, sarà eseguita entro il termine finale di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, i.e. il 31 dicembre 2025.

Al termine del Periodo di Opzione risultano pertanto non esercitati n. 15.598.536 diritti di opzione (i “Diritti Non Esercitati o Inoptati”), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 1.949.817 Nuove Azioni, corrispondenti all’87,65% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 4.289.597,40.

I Diritti Inoptati saranno offerti da Cube Labs su EGM Pro, per il tramite di MiT Sim S.p.A., ai sensi dell’art. 2441, comma 3, codice civile, nelle sedute del 5 e 6 agosto 2024, salvo chiusura anticipata dell’offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati (l’“Offerta in Borsa”). Nel corso della seduta del 5 agosto 2024 sarà offerto l’intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella successiva seduta del 6 agosto 2024 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.

Nell’ambito dell’Offerta in Borsa, i Diritti Inoptati saranno offerti su EGM Pro con il codice ISIN IT0005603128.

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 2,20 cadauna (di cui Euro 0,03 da imputare a capitale sociale ed Euro 2,17 a riserva sovrapprezzo), nel rapporto di n. 1 Nuova Azione ogni n. 8 Diritti Inoptati acquistati.

L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni, dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 7 agosto 2024, con pari valuta, salvo chiusura anticipata dell’Offerta in Borsa. Nel caso di chiusura anticipata dell’Offerta in Borsa, ossia nel caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati nel corso della seduta del 5 agosto 2024, l’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro il 6 agosto 2024.

Le Nuove Azioni rivenienti dall’esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.

Le Nuove Azioni che dovessero eventualmente rimanere inoptate successivamente all’Offerta in Borsa potranno essere offerte a cura dell’organo amministrativo a terzi e/o soci, nel rispetto della normativa vigente, entro il termine finale del 31 dicembre 2025.

Come comunicato in precedenza la Società al momento non è a conoscenza di ulteriori impegni di sottoscrizione assunti (da soci e/o da terzi) in relazione all’Aumento di Capitale.

Si ricorda che l’Aumento di Capitale è finalizzato al reperimento di nuove risorse finanziarie da utilizzarsi nell’ambito dell’attività della Società, nonché per perseguire la relativa strategia di investimento e di sviluppo, in linea con quanto attualmente previsto dal piano industriale, nonché per rafforzare la propria struttura finanziaria e patrimoniale.

Il KID relativo ai Diritti Inoptati sarà pubblicato sul sito internet della Società www.cube-labs.com, sezione “Investor Relations/Aumento di Capitale”.