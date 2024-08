Diclofenac topico inefficace per il dolore lombare acuto muscoloscheletrico

Dolore lombare acuto muscoloscheletrico non traumatico e non radicolare: diclofenac topico è risultato probabilmente meno efficace dell’ibuprofene orale

Tra i pazienti con dolore lombare acuto muscoloscheletrico non traumatico e non radicolare dimessi dal pronto soccorso, il diclofenac topico è risultato probabilmente meno efficace dell’ibuprofene orale. Inoltre, non ha mostrato alcun beneficio aggiuntivo quando somministrato insieme all’ibuprofene orale. E’ quanto evidenziano i risultati di uno studio pubblicato su Pain Management and Sedation.

Gli antinfiammatori non steroidei (FANS) topici sono utili per una varietà di lesioni muscoloscheletriche. Tuttavia, non è chiaro se i FANS topici debbano essere utilizzati per i pazienti che presentano dolore lombare muscoloscheletrico acuto non radicolare.

Il dolore lombare acuto muscoloscheletrico non radicolare è un tipo di dolore che si manifesta nella parte bassa della schiena e coinvolge i muscoli, i legamenti, le articolazioni e le ossa della colonna vertebrale. Questo dolore non è causato da irritazione o compressione delle radici nervose spinali, come avviene nel caso del dolore radicolare, che si irradia lungo il percorso del nervo (ad esempio, la sciatica).

Il dolore è generalmente confinato alla regione lombare e non si irradia lungo le gambe; può essere causato da sforzi eccessivi, traumi, postura scorretta, sollevamento di carichi pesanti, tensione muscolare, lesioni dei legamenti o delle articolazioni, eccessivo uso o mancanza di uso dei muscoli della schiena.

Il dolore può variare da lieve a grave e può essere accompagnato da rigidità muscolare, difficoltà nei movimenti, spasmi muscolari e sensazione di debolezza nella parte bassa della schiena.

Il dolore lombare acuto muscoloscheletrico non radicolare è comune e spesso può essere gestito con successo con misure conservative.

E’ stato condotto uno studio randomizzato, controllato con placebo e in doppio cieco, in cui pazienti di età compresa tra 18 e 69 anni che si presentavano al pronto soccorso (PS) con dolore lombare muscoloscheletrico acuto, non traumatico e non radicolare, sono stati randomizzati al momento della dimissione per ricevere uno dei seguenti trattamenti: 400 mg di ibuprofene orale + gel topico placebo, gel topico di diclofenac all’1% + placebo orale, o 400 mg di ibuprofene + gel topico di diclofenac all’1%.

Sono stati misurati i risultati utilizzando il Roland Morris Disability Questionnaire (RMDQ), uno strumento di 24 domande sì/no sull’effetto del mal di schiena sulle attività quotidiane del rispondente.

L’endpoint primario era il cambiamento nel punteggio RMDQ tra la dimissione dal PS e 2 giorni dopo. Gli eventi avversi legati ai farmaci sono stati raccolti chiedendo se i farmaci dello studio avessero causato nuovi sintomi.

In totale, 3.281 pazienti sono stati sottoposti a screening per la partecipazione e 198 sono stati randomizzati. Complessivamente, il 36% della popolazione era costituito da donne, l’età media era di 40 anni ( deviazione standard, 13) e il punteggio RMDQ mediano al basale era 18 (25°-75° percentile: 13-22), indicando un significativo deterioramento funzionale legato al mal di schiena.

In totale, 183 (92%) partecipanti hanno fornito dati sull’endpoint primario. Due giorni dopo la visita in PS, il gruppo ibuprofene + placebo ha mostrato un miglioramento di 10,1 ( intervallo di confidenza [CI] al 95% 7,5-12,7), il gruppo gel di diclofenac + placebo di 6,4 (CI 95% 4,0-8,8) e il gruppo ibuprofene + gel di diclofenac di 8,7 (CI 95% 6,3-11,1).

Le differenze tra i gruppi erano le seguenti: ibuprofene vs diclofenac, 3,7 (CI 95% 0,2-7,2); ibuprofene vs entrambi i farmaci, 1,4 (CI 95% -2,1-4,9); e diclofenac vs entrambi i farmaci, 2,3 (CI 95% -5,7-1,0).

Gli eventi avversi legati ai farmaci sono stati riportati da 3/60 (5%) pazienti con ibuprofene, 1/63 (2%) pazienti con diclofenac e 4/64 (6%) pazienti che hanno ricevuto entrambi.

In conclusione, tra i pazienti con dolore lombare muscoloscheletrico acuto non traumatico e non radicolare dimessi dal PS, il diclofenac topico è probabilmente meno efficace dell’ibuprofene orale e non ha mostrato alcun beneficio aggiuntivo quando somministrato insieme all’ibuprofene orale.

Nauman Khankhel et al., Topical Diclofenac Versus Oral Ibuprofen Versus Diclofenac + Ibuprofen for Emergency Department Patients With Acute Low Back Pain: A Randomized Study Ann Emerg Med. 2024 Jun;83(6):542-551.

