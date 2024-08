BRT attiva il servizio di spedizioni online: acquisto attivo H24

BRT attiva il servizio di spedizioni online: bastano pochi clic per finalizzare l’operazione, senza vincoli o contratti

Una nuova soluzione per spedizioni sempre più smart. BRT ha lanciato una piattaforma attraverso la quale gli utenti potranno acquistare online le spedizioni, definire i luoghi di partenza e arrivo della merce, calcolare il costo e consegnare la merce da inviare (pacchi, buste, documenti) in uno degli oltre 8.800 BRT fermopoint o in un locker. Per le consegne affidate ai BRT-fermopoint non sarà necessario stampare l’etichetta, grazie al servizio di “digital label” disponibile per tutte le spedizioni effettuate attraverso la rete BRT.

La piattaforma per le spedizioni online di BRT garantisce massima flessibilità: si può acquistare la spedizione a qualsiasi ora e si possono effettuare operazioni una tantum, senza nessun vincolo o contratto. Le spedizioni acquistate online e consegnate in un locker o BRT-fermopoint non hanno costi aggiuntivi, a differenza dell’opzione della consegna a domicilio o a un indirizzo prestabilito.

Quello delle spedizioni online è un servizio pensato in particolare per persone che vendono attraverso piattaforme C2C o per le piccole e piccolissime imprese che stanno approcciando l’e-commerce. Si tratta di ambiti con numeri e valori rilevanti e in crescita.

Secondo i dati dell’e-shopper Barometer 2023/2024 di Geopost (circa 24.000 interviste in 22 Paesi europei), il 72% degli e-shoppers ha utilizzato piattaforme C2C per vendere, acquistare o per fare entrambe le cose. Un terzo degli e-shopper abituali ha affermato di aver fatto più acquisti, rispetto al passato, su piattaforme C2C. Per quanto riguarda il commercio elettronico B2C, quest’anno il valore raggiungerà i 38,6 miliardi di euro, +6% rispetto all’anno precedente (Fonte: Osservatorio eCommerce B2C Netcomm – School of Management del Politecnico di Milano). Gli italiani che acquistano online sono 33,7 milioni, 10 milioni in più rispetto a 5 anni fa (Fonte: Netcomm – NetRetail).

La nuova piattaforma per l’acquisto online delle spedizioni rientra nel percorso di cambiamento di BRT: sempre più un provider di servizi innovativi per l’e-commerce in grado di rispondere al meglio alle esigenze del mercato digitale. L’obiettivo è quello di essere un riferimento per la gestione dell’intera fase di vendita e acquisto online, supportando le imprese, soprattutto le PMI, nella transizione digitale e nell’internazionalizzazione.