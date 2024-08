Sodexo Italia ottiene la Certificazione per la Parità di Genere. I ruoli manageriali femminili sono passati dal 36% al 43% sul totale in quattro anni

Sodexo Italia ha ottenuto la Certificazione UNI/PdR 125:2022 per la Parità di Genere, rilasciata da DNV, uno dei principali enti di terza parte, a livello globale, nella certificazione di sistemi di gestione accreditati, di servizi di formazione, assurance, verifica e gestione del rischio accreditati per la verifica delle linee guida per il sistema di gestione per la parità di genere.

Per l’azienda leader nei servizi che migliorano la qualità della vita, con soluzioni di ristorazione, cura e trasformazione degli spazi, questo riconoscimento testimonia come il percorso attuato e intrapreso da molto tempo e scaturito dal confronto con team eterogenei, una molteplicità di business, di mestieri e ruoli, di persone di culture e origini diverse, abbia creato un ambiente inclusivo e una cultura del lavoro funzionale alla valorizzazione delle diversità e all’accoglienza.

“Crediamo nella concretezza – dice Nadia Bertaggia Direttrice Risorse Umane Sodexo Italia – la cultura è stata coltivata negli anni con l’esempio, la formazione e lo scambio di buone pratiche. Si tratta innanzitutto di far evolvere la cultura, questo richiede tempo e il coinvolgimento di tutti, dal management ai collaboratori dell’organizzazione”.

Il percorso in Sodexo Italia è iniziato da più di dieci anni e permette oggi di sviluppare iniziative di formazione e di coinvolgimento sempre nuove – dal mentoring, agli appuntamenti ricorrenti in cui tutta l’azienda si ferma per fare formazione insieme – fino a decidere, quest’anno, di formalizzare le evoluzioni raggiunte attraverso le verifiche dei certificatori dell’ente DNV e il riconoscimento della stessa certificazione per la parità di genere.

“La cultura della diversità, equità ed inclusione fa parte della storia di Sodexo ed è insita nei nostri valori aziendali. Siamo contenti che la diversità e l’inclusione siano diventati anche un requisito che il business, finalmente, richiede”, conclude Nadia Bertaggia.

“La diversità e l’inclusione non sono solo parole, ma azioni concrete. Misurare i progressi, fissare obiettivi chiari e adottare standard riconosciuti, come la UNI/PdR 125, sono passi fondamentali per costruire un modello organizzativo che valorizzi ogni individuo” aggiunge Salvatore Pizzo, F&B Sales Manager Italy & Croazia per Business Assurance in DNV. “Le aziende, in quanto parti integranti anche della società, hanno la responsabilità di guidare questo cambiamento culturale, creando un impatto che si estenda ben oltre i propri confini e Sodexo è un esempio virtuoso.”

I numeri testimoniano come l’impegno di Sodexo sia molto importante verso questo tema: la percentuale femminile sul totale dei manager è passata dal 36 al 43 in quattro anni dal 2020 al 2023. Un altro dato importante è la percentuale di donne che fanno parte del comitato direttivo italiano, sempre dal 2020 al 2023 è passata dal 20% al 40%. L’accoglienza e il rispetto per la diversità sono testimoniati anche dal fatto che in Sodexo Italia i collaboratori appartengono a 86 nazionalità differenti, collaborando nel pieno rispetto reciproco e i lavoratori non cittadini italiani dal 2020 al 2023 sono aumentati del 48%.

Cinque sono le direzioni di azione – Genere, Generazioni, Disabilità, Orientamento sessuale, Culture e origini – che Sodexo ha individuato come aree su cui progredire costantemente per migliorare gli impatti sulle persone e sulle performance, favorendo ambienti sicuri ed inclusivi. Alcuni delle iniziative, svolte o in essere, realizzate in ciascuno di questi ambiti sono descritte di seguito:

Rispetto delle culture

Sodexo da tempo è attiva con l’inserimento lavorativo di rifugiati politici. Nel 2024 è stata premiata, per la quarta volta, dall’UNHCR con il premio “Welcome – Working for Refugee Integration” per l’impegno a favore dell’integrazione lavorativa dei rifugiati e richiedenti asilo. Molti di questi percorsi hanno portato alla stabilizzazione dei rifugiati e richiedenti asilo politico così da permettere la piena integrazione sul territorio nazionale. I Corsi aziendali di lingua italiana, in presenza, per stranieri, sono attivi dal 2009 e sono stati introdotti dall’azienda proprio per favorire l’integrazione.

Disabilità

Sodexo ha attivato da oltre 20 anni collaborazioni con scuole professionali a Milano e Monza ai fini dell’inserimento di tirocinanti con disabilità psichiche (30 inserimenti nel biennio 2023-24). L’azienda ha inoltre partecipato al progetto JOB Stations in collaborazione con Fondazione Accenture per l’inclusione lavorativa di persone con disabilità psichica.

Genere

Sodexo Italia nel 2024 è stata certificata da DNV per la Parità di Genere secondo la norma UNI/PdR 125:2022. Sodexo ha firmato la Carta dei sette principi per l’equilibrio di genere dell’ONU e l’adesione al WEP’s (Women’s Empowerment Principles), oltre ad aderire al primo Network di aziende in Italia unite contro la violenza sulle donne e la discriminazione di genere creato da Fondazione Libellula e attiva annualmente webinar e formazione per collaboratori.

Generazioni

In tema di Generazioni e Genere, Sodexo promuove annualmente il progetto «SHEWORKS – SODEXO AMBASSADOR” per creare contatti e supporto tra donne collaboratrici di Sodexo in azienda da molti anni, con le giovani all’inizio della loro carriera, aiutandole a proiettarsi nel futuro e a conoscere meglio l’azienda. L’azienda ha sostenuto l’evento a Milano di hackher, la più importante rassegna italiana sul gender gap tecnologico, nata con l’obiettivo di avvicinare quante più ragazze al mondo STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), attraverso una giornata all’insegna della tecnologia al femminile.

Orientamento sessuale

Sodexo sostiene il Pride, simbolo della libertà di orientamento sessuale.