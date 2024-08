Precipita in un dirupo per scattarsi un sefie: italiano muore a Bali

Si scatta un selfie davanti alle cascate, ma precipita in un dirupo: un italiano morto a Bali. Salva la fidanzata che ha chiamato i soccorsi dopo aver ripreso conoscenza

È finita in tragedia la vacanza a Bali di Giancarlo Zicari, ingegnere 49enne, originario di Matera, e da anni residente a Pisa. L’uomo è morto dopo essere precipitato per 25 metri in un dirupo. Si stava scattando un selfie con la fidanzata davanti le cascate di Goa Gajah, nel distretto di Baturiti, quando la ringhiera ha ceduto facendoli cadere entrambi. La coppia vi era appoggiata per scattare la foto ricordo. La donna è rimasta incosciente per circa un’ora ed è stata lei stessa a chiamare i soccorsi quando si è risvegliata.

Come riporta Il Tirreno, sono i quotidiani locali a raccontare i dettagli di quanto accaduto. L’incidente è avvenuto domenica quando in Italia erano le 5.30 del mattino. “A Pisa- si legge sul giornale- il 49enne lascia i genitori, un fratello e una sorella”. Sarà uno di loro a doversi recare a Bali per sbrigare le procedure legali e la burocrazia internazionale per riportare la salma in Italia. Al momento, non è chiaro quando questo potrà avvenire.