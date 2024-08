MØRE nelle radio e in digitale con “Summer (I Hate That)”

“Summer (I Hate That)” è il singolo di debutto di MØRE, il progetto solista nato dall’idea di Federico Moretti

“Summer (I Hate That)” è il singolo di debutto di MØRE, il progetto solista nato dall’idea di Federico Moretti. Il brano, con le sue sonorità pop-punk, è un’esplosione di energia e leggerezza che svela la complessità dei rapporti tossici. In particolare, riflette l’odio dell’autore per l’estate, una stagione che non gli è mai stata amica.

Attraverso potenti rullate, chitarre distorte e affascinanti armonizzazioni vocali, “Summer (I Hate That)” evoca un chiaro scenario sonoro che rimanda ai primi anni 2000, così chiudendo gli occhi durante l’ascolto, potreste facilmente immaginare di essere trasportati nella vibrante scena musicale di San Diego nel 2003.

MØRE è un progetto solista nato all’inizio del 2023 da un’idea di Federico Moretti, musicista Milanese con diverse esperienze artistiche alle spalle, come ad esempio la registrazione di due album full length con le band My Sad Melody e Nothing Before Fate.

Federico si è esibito sui principali palchi di Milano (il leggendario Rolling Stones, il Rainbow Club e il Rock N Roll sono solo alcuni di questi). Durante I primi mesi del 2023, dopo un allontanamento dalla scrittura, Federico ha sentito il bisogno di tornare a creare musica creando il progetto MØRE. Nel 2024 firma con Sorry Mom! con la quale esce il primo singolo “Summer (I Hate That).

L’idea del progetto è quella di riportare le atmosfere pop punk emo dei primi anni 2000 ma in maniera più matura, toccando temi importanti come la genitorialità, l’amore e il tempo che passa.