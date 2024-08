Mirko Tonelli nelle librerie con “Il Titano di Sparta”

Con una scrittura appassionata e travolgente l’autore Mirko Tonelli torna con un’avvincente romanzo “Il Titano di Sparta – Le prigioni dell’Ade”

Con una scrittura appassionata e travolgente l’autore Mirko Tonelli torna con un’avvincente romanzo Il Titano di Sparta – Le prigioni dell’Ade edito da LifeBooks. irko Tonelli trasporta il lettore in un’altra avventura epica con toni fantasy. Una storia che ripercorre le gesta dei gloriosi Spartani.

Learkos, dopo lo scontro con Ares, viene colpito a morte dalle potenti folgori di Zeus. Lo spartano si ritroverà così, morente, al cospetto di Ade che avrà un compito da affidare al guerriero. Un patto che, se assolto, gli permetterà di lasciare il regno dell’Oltretomba. Il figlio di Ares affronterà i demoni guardiani, i grandi giudici degli inferi, fino ad arrivare nelle sale degli eroi di ogni tempo. Qui dovrà difendere il regno di Ade dall’invasione delle forze del Tartaro alla guida del folle titano Mal’ahk che sta raccogliendo il proprio esercito per distruggere gli inferi, la Terra e gli Dèi. Learkos avrà il sostegno dell’Olimpo, ma i Numi stessi non saranno abbastanza perché, tra loro, una serpe si muove nell’ombra, in favore dei figli del Male.

Biografia: Mirko Tonelli, nasce a Carpi. Conoscerà molto presto i piaceri che può donare una buona lettura. Scopre le opere di Omero durante gli anni delle elementari, qui nasce la passione per l’epica. Pratica sport da combattimento, karate per dodici anni, e thai boxe per sette. Il primo romanzo nasce intorno ai diciotto anni, verrà concluso due anni dopo. Studia economia e successivamente Marketinge Vendite, parallelamente continua studi sulle religioni, la spiritualità e leculture, passate e presenti. Continua a scrivere storie, collabora con giornali di zona, cartacei e digitali. La scrittura in prosa lascia spazio a quella in musica. Scrive, per sé e per altri, canzoni di genere pop e rap. Al momento è un logistic & production planner presso una multinazionale del Biomedicale. All’attivo ha un romanzo edito, uno inedito, tre novelle, e vari progetti musicali. Ama il fantasy, l’epica, i romanzi storici e introspettivi