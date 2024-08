“Mi vuoi bene davvero?” è la nuova canzone di Skoob

Il brano di Skoob, prodotto da Polezsky (già collaboratore di Madman e Gemitaiz) e distribuito da Believe, è un invito a riflettere sui propri sentimenti

Fuori in distribuzione Believe Mi vuoi bene davvero?, il nuovo singolo del cantautore Skoob. Dopo la pubblicazione di 2010 e Parterre, che ha inaugurato un capitolo inedito della sua carriera, l’artista torna con un nuovo brano uptempo dalle atmosfere malinconiche, presentato in anteprima a Spaghetti Unplugged ad aprile. Mi vuoi bene davvero? si apre con una domanda, “quanto è banale volersi bene?”, che ne riassume il significato: “in un momento in cui mi sentivo solo e avevo il cuore rotto, mi sono domandato se qualcuno mi volesse bene veramente”.

“È così scontato che non ci credo più”, spiega Skoob, “A volte bisogna gridare in faccia alle persone “Mi vuoi bene davvero?” per rendersi conto che forse è vero”. In un mondo che tende a dire “ti voglio bene” con troppa facilità, l’artista invita a riflettere sui propri sentimenti e sul modo in cui vengono comunicati.

Il brano, nato nel 2020, è prodotto da Polezsky, già collaboratore di Madman e Gemitaiz, con le chitarre di Alessandro Furlan. La collaborazione con il produttore, nata con Parterre, ha accompagnato la scrittura di Skoob con un nuovo sound, che caratterizzerà tutti i brani in uscita nel corso del 2024.

Skoob, nome d’arte di Andrea Scuderi, è un autore e interprete milanese. Il suo stile di scrittura lo accomuna ai cantautori di nuova generazione, da Gazzelle a Calcutta, che sono sue grandi fonti di ispirazione. “Mi piace usare un linguaggio semplice per rendere le canzoni, in qualche modo, universali”, spiega l’artista. Il suo brano Ottobre (2021) ha superato i 100 mila stream su Spotify e ha riscosso un ottimo successo su TikTok, dove gli utenti apprezzano la sua capacità di raccontare storie in cui potersi riconoscere.

I suoi singoli Rasoi, Forse/Botte (2022) e 2010 (2024) sono stati inseriti nella playlist Scuola Indie di Spotify. I suoi brani Parterre (2024) e 2010 (2024) sono stati inseriti nella chart di Giovane Fuoriclasse su Radio Lattemiele. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo album, Il tuo nuovo tipo, distribuito da Artist First.