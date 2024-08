Il rapper Shade aggredito sotto casa a Torino

Shade aggredito sotto casa a Torino: “Mi hanno messo le mani al collo e hanno stretto”. Il rapper ha denunciato il fatto sui social, mostrando ai fan i segni dell’aggressione

Brutto rientro in Italia per Shade, che ieri sera è stato aggredito sotto casa a Torino, da due individui che lo hanno bloccato. Il rapper ha denunciato il fatto sui social, mostrando ai fan i segni dell’aggressione che ha alla base del collo. “Ieri sera sono stato aggredito. La cosa paradossale è che io abbia girato nel Queens, a Brooklyn, a Harlem a qualsiasi ora del giorno e della notte. Ritorno in Italia, sotto casa: bam! Questi due loschi individui si sono avvicinati, mi hanno messo al muro e uno mi ha messo la mano al collo e ha iniziato a stringere forte“, ha detto Shade nel video pubblicato su Instagram.

“A quel punto mi sono sentito in diritto, in ‘amicizia’, di tirargli una castagna in faccia semplicemente per liberarmi e scappare via, come effettivamente ho fatto. Hanno cercato di sgambettarmi, hanno iniziato a urlare. Poi si sono resi conto che le persone iniziavano ad affacciarsi, perché sentivano urlare, e sono scappati. Uno è riuscito a strapparmi la collanina che avevo al collo, avrà un valore di 40 euro (…) quello che più mi dispiace è che la polizia ci ha messo più di cinque minuti a rispondermi”, ha spiegato il rapper.