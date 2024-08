Dermatite atopica: conferme per tralokinumab da studio di pratica clinica reale su pazienti

L’efficacia del trattamento della dermatite atopica con tralokinumab è stato confermato da uno studio di pratica clinica reale su pazienti

L’efficacia del trattamento della dermatite atopica con tralokinumab è stato confermato da uno studio di pratica clinica reale su pazienti sia naïve che con precedente esperienza di terapia sistemica avanzata, come mostrato in una presentazione tenutasi al congresso Revolutionizing Atopic Dermatitis (RAD) 2024.

«In questo studio di pratica clinica reale, i partecipanti affetti da dermatite atopica hanno riscontrato notevoli miglioramenti sia negli esiti valutati dal medico che in quelli riportati dai pazienti dopo 6 mesi di trattamento continuo con tralokinumab, indipendentemente dal precedente utilizzo della terapia sistemica avanzata (AST)» hanno scritto i ricercatori.

Tralokinumab è un inibitore dell’interleuchina (IL)-13 che ha ricevuto la sua prima approvazione dalla Fda nel dicembre 2021 per il trattamento della dermatite atopica da moderata a grave negli adulti di almeno 18 anni di età con malattia non adeguatamente controllata con le terapie topiche o nei quali le stesse non sono consigliabili. Nel 2023 l’indicazione è stata allargata agli adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni.

Analisi dell’efficacia di tralokinumab in uno studio di real life

Lo studio, avviato allo scopo di comprendere meglio gli effetti di tralokinumab sugli esiti valutati dal medico e riferiti dai pazienti tra gli adulti con dermatite atopica in contesti reali, ha analizzato i dati ottenuti dal CorEvitas AD, un registro prospettico non interventistico statunitense lanciato nel 2020 relativo a pazienti con dermatite atopica in cura da un dermatologo.

L’analisi ha coinvolto 60 adulti che hanno iniziato la terapia con tralokinumab tra il febbraio 2022 e il maggio 2023 e hanno ricevuto il farmaco continuativamente per 6 mesi, come valutato in una visita di follow-up. I partecipanti avevano un’età media di 49,1 anni, il 56,7% erano donne, l’85,0% erano bianchi, il 63,3% lavorava a tempo pieno, il 73,3% era naïve alla terapia sistemica avanzata e avevano una durata media della dermatite atopica di 15,0 anni dalla diagnosi.

Gli endpoint primari di interesse erano la variazione rispetto al basale nel validated Investigator’s Global Assessment for atopic dermatitis (vIGA-AD), un miglioramento di almeno il 50/75% vs basale nell’Eczema Area and Severity Index (EASI 50/75), un miglioramento di almeno 4 punti del Dermatology Life Quality Index (DLQI), un miglioramento di almeno 3 punti nella scala numerica del prurito settimanale e la variazione media del Work Productivity and Activity Impairment (WPAI).

Efficacia confermata nei pazienti sia naïve che con esperienza terapie sistemiche avanzate

Nella presentazione al congresso da parte di Jonathan Silverberg, direttore della ricerca clinica presso la School of Medicine and Health Sciences della George Washington University, è stata evidenziata la percentuale di pazienti che hanno riscontrato miglioramenti negli endpoint e nei PRO (patient-reported outcomes) valutati dal medico a 6 mesi:

La quota di pazienti con punteggio vIGA-AD inferiore a 1 è aumentata dal 6,7% al 55,0%

La quota di pazienti con punteggio EASI fino a 7 è aumentata dal 33,3% all’85,0%

La quota di pazienti con punteggio DLQI fino a 5 è aumentata dal 38,3% al 66,7%

Inoltre al follow-up a 6 mesi hanno raggiunto la risposta EASI 50 l’85,0% dei partecipanti con punteggio EASI di almeno 7,1 al basale, compresi i soggetti naïve ad AST, il 90,9% del gruppo naïve ad AST e il 57,1% del gruppo già trattato con AST. Ulteriori analisi hanno indicato che al follow-up a 6 mesi il 77,5% ha raggiunto la risposta EASI 75, compreso l’84,8% del gruppo naïve ad AST e il 42,9% del gruppo già trattato con AST.

«Questi risultati supportano il potenziale terapeutico di tralokinumab per i pazienti affetti da dermatite atopica, evidenziando la necessità di studi futuri con un periodo di follow-up più lungo e una dimensione del campione più ampia» hanno concluso gli autori.

Referenze

Silverberg J et al. Real-world effectiveness of persistent tralokinumab use on clinician and patient-reported outcomes in patients with atopic dermatitis in the CorEvitas atopic dermatitis registry. Abstract presented at Revolutionizing Atopic Dermatitis 2024. Chicago, Il. June 08-10, 2024.