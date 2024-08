Dal Piemonte alla Sardegna: su Rai 1 una settimana in viaggio con “Camper”

Le vacanze negli angoli più belli d’Italia con “Camper” tutti i giorni su Rai 1. Tra gli ospiti della settimana Mario Lavezzi

L’estate e i consigli per vivere al meglio le vacanze negli angoli più belli d’Italia saranno protagonisti a “Camper” da lunedì 5 a venerdì 9 agosto, in onda alle 12 su Rai 1, con la conduzione di Peppone Calabrese. Marco Di Buono andrà alla scoperta della gastronomia del territorio muovendosi in varie regioni. Sarà prima in Piemonte a Roccaverano e a Dernice e poi in Lombardia a Valle Salimbene, Mantello, Domaso e Milano, e infine nel Lazio tra i profumi della cucina delle contrade di Nepi. Lorenzo Branchetti visiterà i borghi più incantevoli di tre regioni: sarà in Toscana a Livorno Vecchia, in Emilia-Romagna tra Fiumalbo e Pievepelago e in Sardegna tra Monteleone Rocca Doria e Bosa.

Anche Elisa Silvestrin attraverserà varie regioni per far vivere le spiagge e i gli scorci più belli a cominciare da Chia e Tuerredda in Sardegna, poi Marina di Ragusa in Sicilia, ma si spingerà anche a nord fino all’ Isola Verde nella laguna di Venezia passando per Sperlonga nel Lazio. L’esperto di sentieri Francesco Gasparri sarà a Montignano nelle Marche e poi nella Murgia Materana in Basilicata, mentre Valentina Caruso mostrerà le bellezze di Sepino in Molise e di Santa Maria Capua Vetere, in Campania. Con Annalisa Baldi si vivrà la magia delle feste popolari dell’Isola di Ponza, ma anche di Cisternino in Puglia e di Villastellone in provincia di Torino.

Durante la settimana tanti volti e amici del programma racconteranno il Paese in vacanza: Luca Sardella, Marco Scorza, Roberta Paris, Eduardo Dado Tasca, Antonella Ferrari, Angela Achilli, Gloria Aura Bortolini, Dado Coletti, Fabrizio Nonis. In studio, ci sarà Peppone, affiancato dal team di esperti che si occuperà di food, musica e consigli per vivere l’estate in compagnia degli amici animali. Numerosi gli ospiti che raggiungeranno “Camper” per raccontare il proprio modo di vivere l’estate e il tempo libero a cominciare dal compositore e cantautore Mario Lavezzi.