Olimpiadi 2024: Errani e Paolini d’oro nel tennis, Paltrinieri argento nei 1500sl

Olimpiadi 2024: sulla terra rossa di Parigi la coppia Errani-Paolini vince l’oro nel doppio di tennis femminile. Medaglie anche dal nuoto: Paltrinieri è argento nel 1500 sl

Domenica 4 agosto 2024 da ricordare per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi: Sara Errani e Jasmine Paolini vincono l’oro nel doppio femminile di tennis. Gregorio Paltrinieri fa bis e dopo il bronzo negli 800 stile libero è argento nei 1500. E non è ancora finita: medaglia sicura anche nel fioretto maschile, con gli azzurri in finale contro il Giappone. Aspettando Jacobs…

ERRANI E PAOLINI DA URLO

Porta la firma di Sara Errani e di Jasmine Paolini il primo storico trionfo del tennis italiano ai Giochi Olimpici.

Sul rosso del Court Philippe Chatrier, infatti, la coppia azzurra (foto di copertina Simone Ferraro/CONI), al termine di un cammino straordinario a Parigi 2024, ha conquistato la medaglia d’oro nel doppio femminile. Decisivo nella finalissima il successo ai danni di Mirra Andreeva e di Diana Shnaider, al via in qualità di atlete individuali neutrali, costrette ad arrendersi con il punteggio di 2-6 6-1 10-7 dopo un’ora e ventiquattro minuti di contesa.

Portato a compimento un percorso emozionante da parte del tandem italiano, iniziato al primo turno con un’agile vittoria sulle neozelandesi Routliffe/Sun (6-2 6-3). Poi agli ottavi il successo in rimonta sulle francesi Garcia/Parry (5-7 6-3 10-8), preludio del trionfo ai quarti sulle britanniche Boulter/Watson (6-3 6-1). In semifinale, quindi, le due hanno avuto la meglio sulle ceche Muchova/Noskova (6-3 6-2), partita che le ha lanciate con fiducia verso l’impresa odierna, con cui hanno garantito all’Italia Team la settima medaglia d’oro di questa rassegna a cinque cerchi (la 21ª totale).

FENOMENALE PALTRINIERI

Quinto podio della carriera ai Giochi Olimpici per un immortale Gregorio Paltrinieri. A Parigi 2024, nell’ultima serata delle finali di nuoto alla Defense Arena, infatti, il campione carpigiano si è messo al collo la medaglia d’argento nei 1500 stile libero, tornando tra i migliori tre in questa specialità ad otto anni di distanza dall’oro vinto nell’edizione di Rio 2016.

L’azzurro, autore del secondo miglior tempo (14:42.56) nelle batterie, nell’ultimo atto è rimasto in lizza per il successo fino agli ultimi 100 metri, quando si è dovuto definitivamente arrendere allo statunitense Bobby Finke, autore del nuovo record mondiale (14:30.67). Quest’ultimo, che non ha mai mollato la testa, è riuscito a precedere Paltrinieri (+3.88) e l’irlandese Daniel Wiffen (+8.96).

Il nuoto in vasca azzurro conclude la propria Olimpiade con un bilancio di cinque medaglie. Il risultato odierno, infatti, si va ad aggiungere agli ori ottenuti da Nicolò Martinenghi (100 rana) e Thomas Ceccon (100 dorso) e ai bronzi vinti dallo stesso ‘Super Greg’ (800 stile libero) e dagli azzurri della 4×100 stile libero.

I RISULTATI DEGLI AZZURRI

Procede verso la conclusione anche l’undicesima giornata di gare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Ecco i risultati degli atleti azzurri impegnati nella seconda metà di domenica 4 agosto.

TIRO A SEGNO – Massimo Spinella (foto Ferdinando Mezzelani/CONI) sigla il quinto miglior punteggio (586/600-19x) nelle qualificazioni e stacca il pass per la finale a sei nella pistola automatica dai 25 metri. Escluso Riccardo Mazzetti (12° con 583/600-14x).

VELA – Ruggero Tita e Caterina Banti splendono nelle acque di Marsiglia e, dopo sei regate, confermano la loro leadership nel Nacra 17 con un fantastico bilancio totale di 7 (5 punti netti). Riccardo Pianosi, dopo quattro prove, è 11° nel kite maschile con 38 (24 punti netti). Nella competizione femminile, invece, dopo lo stesso numero di regate, si mantiene nelle posizioni di vertice Maggie Eillen Pescetto grazie ad un complessivo di 25 (15 punti netti). Nell’ILCA 6 bella risalita per Chiara Benini Floriani, quarta con 89 (64 punti netti) dopo otto regate disputate. Lorenzo Brando Chiavarini, dopo otto prove, mantiene la top-10 ed è provvisoriamente nono con 124 (97 punti netti). Nel 470 misto, completate sei regate, Elena Berta e Bruno Festo occupano la 14ª piazza con 73 (53 punti netti).

GINNASTICA ARTISTICA – Quinto posto per Alice D’Amato (14.733) nella finale delle parallele asimmetriche. I tre gradini del podio se li spartiscono l’algerina Kaylia Nemour (15.700), la cinese Qiyuan Qiu (15.500) e la statunitense Sunisa Lee (14.800).

PALLANUOTO – Il Setterosa di Carlo Silipo conclude il suo cammino nel Gruppo B perdendo per 13-11 contro la Spagna. A questo punto il passaggio ai quarti di finale delle azzurre dipende dal risultato di Francia-Grecia (in vasca a partire dalle ore 20.00). In caso di debacle delle transalpine contro le elleniche con otto gol di scarto (o sette dal 13-6 in su), infatti, sarebbero queste ultime due formazioni ad accedere alla fase ad eliminazione diretta.

CICLISMO – La prova in linea femminile va all’americana Kristen Faulkner (3:59.23), che taglia il traguardo davanti al terzetto formato dall’olandese Marianne Vos, dalla belga Lotte Kopecky e dall’ungherese Blanka Vos (+0:58). Elisa Longo Borghini termina in top-10 (nona con +3:05) mentre chiudono più indietro Elena Cecchini (25ª con +5:00), Elisa Balsamo e Silvia Persico (54ª e 55ª con +8:16).

CANOA SLALOM – Giovanni De Gennaro si impone nella quarta batteria e si qualifica per i quarti di finale nel kayak cross. Nella gara femminile avanza Stefanie Horn, che termina la seconda heat alle spalle della tedesca Elena Lilik. Eliminata Marta Bertoncelli, che nella quarta batteria arriva dietro sia alla neozelandese Luuka Jones sia alla teutonica Ricarda Funk.

GOLF – Concluso anche il quarto ed ultimo giro della gara maschile. Il vincitore è l’americano Scottie Scheffler con 265 colpi (-19), che precede il britannico Tommy Fleetwood con 266 (-18) e il giapponese Hideki Matsuyama con 267 (-17). Matteo Manassero termina 18° con 276 (-8) mentre Guido Migliozzi 22° con 277 (-7).

FONTE: CONI