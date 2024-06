Previsioni meteo 7 giugno 2024: weekend dal sapore estivo

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 7 giugno 2024: anticiclone africano sul Mediterraneo, prima breve ondata di caldo dell’estate nel fine settimana

Condizioni meteo tipicamente estive sull’Italia grazie a un promontorio anticiclonico di matrice africana che staziona sul Mediterraneo centro-occidentale. Tra la giornata di oggi e quella di domani, condizioni meteo decisamente più stabili al Centro-Sud mentre qualche acquazzone potrebbe ancora interessare i settori alpini. Temperature in aumento comunque su tutta la Penisola e inizio della prima ondata di caldo dell’estate. Secondo gli ultimi aggiornamenti del modelli comunque la prima ondata di caldo di giugno non dovrebbe avere vita particolarmente lunga. Nel corso della successiva settimana sembra infatti possibile un ritorno in media delle temperature in un contesto meteo stabile al Centro-Sud e a tratti temporalesco al Nord.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 7 giugno 2024.

Al Nord: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sui settori alpini. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sulle Alpi, variabilità asciutta altrove. In serata e nottata ancora precipitazioni soprattutto su Alpi ma con locali sconfinamenti sulle pianure di Nord-Ovest. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo sulle zone interne ma sempre con tempo stabile. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità e schiarite. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con ampie schiarite su tutti i settori. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni, maggiori addensamenti sulla Sardegna. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .