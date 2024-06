GEA Digital e Alkemy insieme per la trasformazione digitale delle imprese

GEA Digital e Alkemy insieme per la trasformazione digitale delle medie-grandi imprese basata sull’Intelligenza artificiale

GEA Digital – la practice di trasformazione digitale e innovazione di GEA, prestigiosa boutique di consulenza di direzione fondata nel 1965 a Milano, annuncia la partnership con Alkemy, società specializzata nella trasformazione digitale pioniera nelle soluzioni di Analytics&AI – volta a unire le competenze delle due realtà per realizzare strategie e progetti di digital transformation basati sull’intelligenza artificiale.

La collaborazione ha già prodotto i suoi primi frutti con un ambizioso progetto di knowledge management per una grande azienda operante nel settore della difesa. Questo progetto si concentra sull’impiego dell’intelligenza artificiale generativa per preservare e gestire il patrimonio informativo aziendale, descritto con il termine “knowledge management”, cruciale soprattutto in fase di transizione generazionale.

Concretamente è stato sviluppato un digital twin della knowledge dei dipendenti in modo che, anche quando le figure chiave andranno in pensione, il loro know-how rimarrà all’interno dell’azienda, diventando un patrimonio di valore inestimabile. In particolare, Alkemy si è occupata dell’infrastruttura tecnologica e della customizzazione della soluzione AI ad hoc per il cliente, mentre GEA Digital ha definito la strategia di business partendo dalle esigenze del cliente finalizzate a migliorare il processo manutentivo e a ridurre i costi.

La partnership tra GEA Digital e Alkemy non solo segna un passo significativo nella trasformazione digitale per le medie e grandi imprese, ma stabilisce anche un nuovo standard nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per il vantaggio competitivo e la sostenibilità aziendale.

Andrea Teja, Head of GEA Digital, commenta: “L’intelligenza artificiale, soprattutto quella generativa, sta vivendo un’espansione senza precedenti. Attraverso questa partnership con Alkemy, puntiamo a convergere la strategia in implementazioni concrete che aggiungano valore tangibile con un investimento contenuto e un elevato ritorno per le aziende.”

Tito Zavanella, Presidente di GEA, aggiunge: “Siamo molto contenti e orgogliosi di questa collaborazione che ci permette di creare una figura innovativa nel panorama aziendale: il Chief Digital Officer as-a-service. Questa figura professionale è essenziale per integrare la strategia con l’attuazione pratica dei progetti.”

Andrea Cantone, Client Director responsabile dell’offerta industrial di Alkemy, mette in luce l’importanza di questa sinergia: “L’eccellenza di GEA e Alkemy nel panorama digitale non poteva che suggerirci di unire le forze per una proposizione unica che integri strategia e implementazione tecnologica per lo sviluppo di progettualità di frontiera come quella sopra citata. Il nostro expertise in analytics e AI supporta GEA Digital nel mettere a terra progetti innovativi che portano grande valore alle aziende. Con questa soluzione saremo ad esempio in grado di digitalizzare gli esiti dei controlli fatti dagli addetti sul campo, coadiuvandoli tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa nella creazione di una knowledge base che permetterà in ultimo al cliente di efficientare le attività di manutenzione.”