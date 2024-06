Arrivano in libreria due nuovi volumi illustrati della collana “24 ore a…”

Per la collana di guide a fumetti “24 ORE a…” edita da 24 ORE Cultura COMICS, venerdì 7 giugno arrivano in libreria due nuove volumi

Per la collana di guide a fumetti “24 ORE a…” edita da 24 ORE Cultura COMICS, venerdì 7 giugno arrivano in libreria due nuove volumi: “24 ORE a Firenze” raccontato attraverso lo sguardo e la penna di Elena Triolo e “24 ORE a Napoli” con le illustrazioni a cura di Cristina Portolano.

“24 ORE a Firenze”

In questa guida a fumetti dedicata allo splendido capoluogo toscano, sono le illustrazioni di Elena Triolo ad accompagnare i lettori attraverso otto differenti percorsi alla scoperta delle viste e dei sapori più autentici della città, lasciando spazio anche per le storie del folklore e persino per un po’ di shopping.

Ogni itinerario è studiato per esaltare un aspetto differente di Firenze, permettendo ai visitatori di scoprire al meglio non solo la splendida architettura del centro storico ma anche i luoghi popolarmente associati alle figure di Dante e Beatrice, le oasi verdi dei giardini cittadini, gli imponenti monumenti voluti dalla famiglia Medici e molto altro. Per rendere ancora più completa l’esperienza, ad ogni itinerario seguono una serie di consigli utili sulle attività da svolgere, sui ristoranti da non perdere e sulle botteghe dove fare acquisti.

“24 ORE a Napoli”

Nel volume dedicato a Napoli è invece Cristina Portolano a farci da guida, con i suoi splendidi fumetti, tra le strade della città sul golfo. Anche in questo caso, gli otto itinerari pensati per essere vissuti in 24 ore non si limitano certo alle celebri attrazioni turistiche come Piazza del Plebiscito e le antiche rovine di Pompei, ma presentano uno sguardo più ampio al panorama architettonico e culturale di Napoli. Non mancano, ad esempio, sezioni dedicate ai gioielli naturali della città, alla street art, alle tradizioni culinarie e all’artigianato.

Il risultato è una guida dalle mille sfaccettature, in grado di soddisfare contemporaneamente le necessita di un turista in cerca di una passeggiata tranquilla e del visitatore più affezionato, intento a scoprire i segreti della città.