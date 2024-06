Fuori “21 Drammi”, il nuovo singolo di Sargassi

“21 Drammi” è l’ottavo singolo di Sargassi estratto dall’album “Circolo Polare Catartico” e segna un momento di profonda introspezione e riflessione

Quando tutto sembra andare storto e ci si chiede “Cos’altro potrebbe mai succedere?”, è difficile immaginare che un altro dramma sia in agguato dietro l’angolo. Eppure un dramma sembra chiamare il successivo, e quando l’anima pesa non 21 grammi, ma 21 drammi, diventa difficile liberarsi da quel peso che ci trascina verso il basso.

“21 Drammi” è l’ottavo singolo di Sargassi estratto dall’album “Circolo Polare Catartico” e segna un momento di profonda introspezione e riflessione.

Il brano, il quarto in collaborazione con Sorry Mom!, si inserisce in una narrazione emotiva che affronta temi di rinascita, lotta e speranza.

Il video di “21 Drammi”, realizzato in stop motion dallo stesso Gabriele Martelloni con oltre 1000 disegni, offre una visione visiva unica e coinvolgente. La storia di un’anguilla che viaggia dal Mar dei Sargassi allo studio di registrazione di Bonsai a Orvieto, dove si unisce alla band, rappresenta metaforicamente il percorso di rinascita e trasformazione affrontato nella canzone.

“21 Drammi” è una testimonianza della resilienza umana e della capacità di affrontare le sfide più difficili della vita con coraggio e determinazione.

Sargassi è un progetto musicale che nasce nel 2019, con il lavoro in studio per registrare il disco d’esordio Circolo Polare Catartico.

L’autore delle canzoni è Gabriele Martelloni, voce, chitarra, e ukulele, che ha arrangiato e registrato i brani al Bonsai Studio di Orvieto con Emanuele “Lillo” Ranieri, basso, Luca Costantini, batteria.

Il disco è stato registrato, mixato, e masterizzato da Andrea Mescolini.

Circolo Polare Catartico è uscito il 30 maggio 2021 su tutte le piattaforme digitali, distribuito da Believe per l’etichetta BSP, ed è disponibile anche in versione CD e Vinile, acquistabili direttamente dal sito www.sargassi.it e dalla piattaforma online www.onmusic.it

Dal disco sono stati estratti otto video, tutti pubblicati sul canale YouTube di Sargassi: “G.R.D.A.”, “Sotto a Chi Tocca”, “Come l’Indonesia”, “Cartilagini” e ora “Vita di Prova” e “L’Ingenuo della Lampada”, “Robot, mentre “21 Drammi” è l’ultima uscita.

Sargassi è approdato alla finale nazionale di Sanremo Rock 2022 e nel 2021 ha partecipato al premio Tenco nella categoria miglior disco d’esordio.

Negli ultimi mesi ha suonato all’Hard Rock Cafè di Firenze, al Mamely di Sanremo e al Radical Sheep Fest a Fabro (TR) insieme a Comete.

All’inizio del 2023, Sargassi diventa anche un fumetto, che ha per protagonisti un’anguilla e una band.

Dal luglio 2023, inizia a lavorare al Bonsai Studio alla registrazione del secondo disco, con uscita prevista tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.