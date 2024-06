Campeggi in Croazia: ecco le mete consigliate

Meta per le vacanze sempre più ambita, la Croazia dispone di un’eccellente offerta turistica. Il campeggio in Corsica è un’ottima soluzione per esplorarla.

Oltre a proporre ai turisti città storiche ricche di testimonianze architettoniche la Croazia dispone di veri tesori naturali, a partire da deliziose spiagge e incomparabili cascate. Se le sue coste si estendono per circa 1800 km, permettendo di godere del fascino del Mar Adriatico, gli 8 Parchi Nazionali e gli antichi borghi sono altrettanto imperdibili. Ottime, in Croazia, sono anche le strutture ricettive, in cui, oltre ai villaggi turistici, spiccano i campeggi. A scegliere questi ultimi sono sia le famiglie che i più giovani, ai quali vengono offerte innumerevoli opportunità di divertimento.

Campeggi liberi Croazia: come raggiungere le principali città

Il territorio croato è in grado di soddisfare sia chi è alla ricerca di un soggiorno rilassante che gli amanti delle vacanze avventurose. Il fatto di trovarsi a pochissima distanza dall’Italia non fa che rendere questo Paese una delle mete privilegiate soprattutto nella stagione estiva. Raggiungere la Croazia è molto semplice. Con un traghetto si potrà partire alla volta di Zara e Spalato salpando da Ancona, e approdare a Dubrovnik partendo da Bari. A regalare il comfort desiderato senza spendere cifre eccessive, invece, sarà uno dei messi a disposizione da Tohapi, realtà che offre oltre 200 camping in Francia e in tutta Europa.

In Croazia con i bambini

I campeggi economici Croazia sul mare sono tra le strutture più gettonate, interessando non solo i giovani turisti italiani ed europei, ma anche le famiglie con bambini. Ad accomunare la maggior parte delle spiagge croate sono insenature rocciose e scogli pittoreschi e le distese di sassolini di tonalità grigia e bianca. L’acqua del mare, cristallina, è ammirata per le sue tonalità azzurre e verdeggianti. Una percentuale elevata di campeggi in territorio croato consente a chi ha deciso di affidarsi a tale tipologia di alloggio di montare una tenda, o di approdare con camper o roulette. Se a preferire la tenda sono le persone che desiderano essere a diretto contatto con la natura, un camper si rivela un’alternativa più confortevole per chi viaggia con dei bambini.

Campeggi Croazia lungo la costa e nelle isole

Grazie a Tohapi è possibile trovare un campeggio ospitale in diverse zone della Croazia. Optando per la parte più settentrionale della costa, è l’Istria a proporsi come località perfetta per una vacanza. D’altro canto, la stagione balneare a Istria normalmente inizia già nel corso della primavera. Le spiagge più belle, contraddistinte da baie e insenature adatte anche ai più piccoli, si trovano a Rovigno. Sono la voglia di avventura, le deliziose calette isolate e tranquilli villaggi immersi nel verde, a portare tanti turisti a scegliere le isole di Lussino e Krk. Lungo l’intero litorale istriano si susseguono campeggi disponibili a prezzi accessibili dotati di piscina, accesso diretto al mare, ristoranti e molti servizi e attività. Non mancano campeggi Croazia con parco acquatico, capaci di intrattenere per un’intera giornata bambini di tutte le età.

Altri campeggi, anche a 4 o 5 stelle, si trovano sulle isole, e danno modo a chi vi alloggia di dedicarsi a snorkeling e immersioni subacquee.

Validi motivi per campeggiare nella Dalmazia settentrionale

Altra zona della Croazia da tenere in considerazione è la Dalmazia settentrionale. Qui si trova Zara, splendida località con scogliere frastagliate ricche di isole e promontori. Le spiagge di maggior richiamo (e strutture di lusso per chi vuole campeggiare) sono situate nelle isole di Ugljan e Murter, particolarmente frequentate, e in quelle di Dugi Otok e Selve, meno note ma altrettanto meritevoli. Chi viaggia con la famiglia ha nella spiaggia di Slanica, posizionata sull’isola di Murter, una meta da appuntare in cima alla lista delle possibili destinazioni. E per trascorrere una giornata da dedicare solamente all’abbronzatura non occorre altro che salire su un traghetto per Olib o Silba.

Altre mete suggestive per campeggi economici Croazia

Ulteriore destinazione per un campeggio in Croazia con Tohapi è l’isola di Brač, facile da raggiungere partendo da Spalato. I migliori campeggi Croazia si trovano incastonati in una cornice naturalistica che ha come assoluta protagonista la vegetazione tipica della macchia mediterranea. Molti di loro, inoltre, danno l’opportunità di accedere direttamente alla spiaggia.

Prenotare un campeggio in Croazia

I bambini hanno modo di divertirsi in tutta sicurezza in spiaggia o approfittando delle attività organizzate da chi gestisce i campeggi. E la sera, a garantire una cena con i fiocchi, sarà uno dei ristoranti specializzati nei prodotti della cucina locale, situati sia in loco che a poca distanza dal luogo scelto per soggiornare.