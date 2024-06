The Devon Allman Project al Pistoia Blues il 13 luglio 2024

Nella serata di sabato 13 luglio 2024, gli appassionati di blues potranno godere al Teatro Bolognini (Via del Presto 5) dello show The Devon Allman Project

Nella serata di sabato 13 luglio 2024, mentre Antonello Venditti si esibirà in Piazza Duomo, gli appassionati di blues potranno godere al Teatro Bolognini (Via del Presto 5) dello show The Devon Allman Project, il progetto blues/soul del figlio di Greg Allman. Devon Allman è il primogenito del fondatore degli Allman Brothers ed ha da tempo messo in piedi una superband per il progetto che porta il suo nome, che include i due batteristi della Allman Betts Band, basso, organo Hammond B3, pianoforte e un altro chitarrista.

Biglietti in prevendita su Ticketone.it : prezzo unico a 25€.

The Devon Allman Project suoneranno canzoni degli Allman Brothers e di Gregg Allman, oltre ai brani originali preferiti dai fan di Devon e a cover sorprendenti. È uno spettacolo eccezionalmente divertente che include anche uno show di luci e video dietro alla band, realizzate da “Brotherhood of Light”, la compagnia di visual touring che ha fatto tour con gli Allman Brothers per 20 anni e anche per 3 anni con Allman Betts.

Il concerto rientra nel cartellone della 43esima edizione del Pistoia Blues Festival.

Visit Pistoia è il portale turistico ufficiale di Pistoia e della montagna pistoiese. Scopri la terra di Pistoia dove arte, paesaggio e bellezza si fondono: www.visitpistoia.eu