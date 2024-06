Stretta di Biden su migranti irregolari: non potranno fare richiesta di asilo

Stop alla richiesta di asilo per i migranti irregolari: lo prevede un’ordinanza del presidente americano Joe Biden, entrata in vigore questa notte

Stop al diritto di far richiesta di asilo per le persone migranti che abbiano attraversato il confine degli Stati Uniti in una condizione di “irregolarità”: lo prevede un’ordinanza del presidente Joe Biden, entrata in vigore questa notte. Secondo l’emittente Cnn, la misura costituisce “un tentativo importante” per il capo dello Stato “di intervenire su una delle sue maggiori vulnerabilità politiche”.

LA SFIDA A TRUMP

Il riferimento è alla sfida di Biden con il suo predecessore repubblicano Donald Trump in vista delle elezioni presidenziali di novembre. Il presidente ha annunciato la misura ieri pomeriggio, con un discorso alla Casa Bianca nel quale ha fatto riferimento alla frontiera con il Messico. “Supero l’ostruzione dei repubblicani e utilizzo i miei poteri esecutivi”, ha detto il capo dello Stato denunciando la mancanza di un’intesa bipartisan, “per fare quello che posso come presidente per la situazione al confine”. In un comunicato, la Casa Bianca ha chiarito che l’espulsione delle persone migranti scatterà in modo automatico senza la possibilità di domande di asilo ogni volta che sarà superata una soglia di ingressi giornalieri.