Stasera su Rai 4 doppio appuntamento con “Predator”: la trama dei film

Questa settimana il Ciclo Predators di Rai 4 raddoppia. Mercoledì 5 giugno i temibili alieni sono protagonisti della prima e della seconda serata: si comincia alle 21.20 con il primo capitolo della saga, “Predator” di John McTiernan. L’ex maggiore dei berretti verdi Alan “Dutch” Schaefer è a capo di una missione di salvataggio nella giungla dell’America Centrale. L’obiettivo è recuperare un ministro statunitense che viaggiava a bordo di un elicottero, dirottato e probabilmente catturato dalle forze guerrigliere della zona. Dutch e la sua squadra non sanno che tra quegli alberi si nasconde una misteriosa creatura extraterrestre e loro sono le sue nuove prede. Nel cast Arnold Schwarzenegger, all’epoca all’apice della celebrità, affiancato da Carl Weathers, noto per aver interpretato Apollo Creed nella saga “Rocky”.

A seguire “Predator 2” sposta l’azione a Los Angeles, sotto scacco delle bande di narcotrafficanti, nonostante l’impegno del tenente Mike Harrigan. Quando però alcuni trafficanti del cartello colombiano vengono ritrovati uccisi nel loro covo, Harrigan inizia a sospettare che in città si aggiri un giustiziere, per poi scoprire che il misterioso killer è un cacciatore extraterrestre. In ambiente urbano, la saga di “Predator” trova un’efficace e originale prosecuzione contaminando la science fiction con il moderno poliziesco. Danny Glover, nel ruolo del protagonista, non fa rimpiangere l’Arnold Schwarzenegger e le sequenze in cui il predator si sbizzarrisce in metropolitana e negli scontri a fuoco con i narcos sono diventate di culto per tutti gli appassionati del genere.