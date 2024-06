MotoGp: Marquez farà coppia con Bagnaia alla Ducati

MotoGp, due campioni del mondo in Ducati: Marquez farà coppia con Bagnaia. Scelta dettata dagli sponsor, che convivenza sarà tra i due assi?

Non gli bastava un solo campione del mondo, peraltro in carica. La Ducati raddoppia: ha scelto -adesso è ufficiale – Marc Márquez per far coppia con Pecco Bagnaia. A Borgo Panigale vanno all-in, a dispetto di ogni eventuale problema di convivenza tra i due.

La Ducati ha ufficializzato la firma di Marquez, dopo settimane di casting tra i rivali sulla sella delle moto satellite. L’otto volte iridato ha chiuso il contratto per due stagioni, fino al 2026 vestirà di rosso e guiderà la moto ufficiale.

Marquez arriva nel team ufficiale, cavalcando gli sponsor: non era disposto a passare da una squadra satellite all’altra, e l’ha palesato più volte. Martín ha ceduto per prima alla guerra dei nervi e ha firmato con l’Aprilia di fatto annunciando lui per primo il colpo.

“Sono molto felice di poter vestire i colori rossi del team ufficiale Ducati in MotoGP la prossima stagione – le prime parole di Marquez – Fin dal primo contatto con la Desmosedici mi sono divertito a guidarla e mi sono subito adattato bene. Da quel momento ho capito che il mio obiettivo era continuare questo percorso, continuare a crescere e passare alla squadra dove Bagnaia è campione del mondo da due anni consecutivi. Sono felice di poter fare questo grande passo nel 2025 e grato per la fiducia che Ducati ha riposto in me”.