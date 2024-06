Ha aperto l’ufficio di Noatum Maritime in Turchia

Il lancio dell’ufficio, che sarà guidato da Noatum Maritime, una business unit principale di Noatum, costituirà un passo importante verso l’ampliamento della portata dell’azienda

Noatum, fornitore multinazionale leader di operazioni portuali integrate, servizi marittimi e logistici e una società del gruppo AD Ports, ha annunciato il lancio inaugurale dell’ufficio di Noatum Maritime in Turchia.

Il lancio del nuovo ufficio, che sarà guidato da Noatum Maritime, una business unit principale di Noatum, costituirà un passo importante verso l’ampliamento della portata dell’azienda nei principali mercati regionali con particolare attenzione al rafforzamento dei suoi servizi completi di agenzia marittima nella regione del Mediterraneo. Inoltre, l’ingresso di Noatum Maritime nel mercato della Turchia è in linea con la visione di AD Ports Group per l’espansione internazionale e la presenza nei principali mercati globali e rotte commerciali già collegate o che offrono forti prospettive di connessione agli Emirati Arabi Uniti.

Guidata da Ömür Kuyucuoglu, che assume il ruolo di Country Manager per Noatum Maritime, la nuova entità servirà principalmente come agenzia portuale e di linea, offrendo una suite completa di servizi marittimi su misura per soddisfare le diverse esigenze dei clienti, compresi gli armatori, operatori navali, noleggiatori e gestori di navi.

Sfruttando le sue competenze locali e le sinergie tra AD Ports Group e gli ecosistemi di Noatum, l’ufficio fornirà servizi integrati in ogni fase delle operazioni marittime dalle sue sedi di Istanbul e Izmir. Inoltre, il lancio si basa anche sulla già ampia presenza e competenza locale e regionale di Noatum, data la sua esistente sede Noatum Logistics – Europa orientale, Turchia e CIS, anch’essa con sede a Istanbul.

L’espansione non solo rafforza la posizione di Noatum Maritime nel Mediterraneo, ma testimonia anche il suo costante impegno nel fornire un servizio eccezionale ai clienti di tutto il mondo. Con oltre 60 anni di esperienza nel settore marittimo, l’azienda è ben posizionata per trasformare scali portuali complessi in esperienze fluide su misura per le esigenze specifiche di ciascun cliente.