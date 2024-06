Guido Del Giudice nelle librerie con “Rubedo”

La missione segreta di Giordano Bruno. Nel suo ultimo libro, Guido del Giudice svela l’identità di un Maestro dei Rosacroce

È un vero e proprio caso letterario il grande successo di “Rubedo”, il romanzo storico di Guido del Giudice balzato ai primi posti nella classifica delle vendite online.

Basandosi sulle sue innovative ricerche, che hanno portato alla luce i rapporti tra Giordano Bruno e la Confraternita dei Rosacroce, lo studioso napoletano ricostruisce in forma romanzata l’atmosfera affascinante e tenebrosa in cui svolse l’avventura umana del filosofo Nolano. Del Giudice si immedesima nel personaggio Bruno come se lo conoscesse di persona. Ciò gli consente di infrangere gli stereotipi del mago e del martire, per restituirci la palpitante umanità di un uomo con i suoi ideali e le sue incertezze, i suoi splendori, le sue miserie, i suoi amori. In costante equilibrio tra l’alchimia operativa e quella spirituale, il racconto ci fa conoscere da vicino, in maniera appassionante e istruttiva, i grandi personaggi storici che il Nolano incontrò lungo il suo travagliato cammino. Un libro da non perdere, destinato a diventare un classico del suo genere.