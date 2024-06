Cantina Urbana Academy a Milano dal 5 giugno

La terza edizione di Cantina Urbana Academy, il format ideato da Cantina Urbana, la cantina vinicola di Milano inaugurata nel 2018, al via il 5 giugno

È giunta ormai alla terza edizione l’Academy di Cantina Urbana® , la prima cantina vinicola in città, in Italia, inaugurata nel 2018 a Milano, che offre ad appassionati, neofiti o semplici curiosi del mondo del vino, nozioni sulla viticoltura con momenti di approfondimento dedicati ad alcune etichette prodotte nella Winery di Via Ascanio Sforza.

Strutturati in tre serate a partire da mercoledì 5 giugno, i nuovi appuntamenti dell’Academy si terranno in barricaia, la sala che si affaccia sul cortile interno adiacente alla Winery di Ascanio Sforza 87, e saranno guidati dal sommelier e relatore FISAR Fabio Nappo, e dalla moderatrice Germana Cangelosi, Winery Manager di Cantina Urbana. Al termine di ogni incontro ci sarà la possibilità di prendere parte a una degustazione di tre vini con una proposta gastronomica in accompagnamento studiata ad hoc per l’occasione, il tutto in una vera e propria cantina in città, circondati da botti e anfore.

La prima lezione sarà incentrata sul mondo della vite e sulle tipologie di vinificazioni in anfora e in bianco, per poi spaziare ai contemporanei orange wines. In occasione della seconda serata, mercoledì 12 giugno, verranno approfondite le caratteristiche e le pratiche che deve rispettare una cantina e le metodologie di vinificazione per i rossi e per i rosati, mentre mercoledì 19 giugno, sarà interamente dedicato al mondo delle bollicine e i diversi metodi di produzione.

Al termine del percorso è previsto un “ricordo” speciale per tutti i partecipanti, che possono iscriversi alla nuova edizione di Cantina Urbana Academy tramite il seguente link .

“Siamo molto felici che il format dell’Academy sia arrivato alla terza edizione. Sin da subito ci siamo impegnati per rendere questa iniziativa un’occasione per i partecipanti in cui aprirsi al vino in un’ottica conviviale. Pensiamo di essere riusciti nell’intento proprio perché Cantina Urbana è un luogo che invoglia le persone a sentirsi libere di sperimentare una visione “sociale” del vino, che nelle grandi città, come Milano, a volte tende a perdersi per lasciare spazio a una dimensione troppo “formale” di questo mondo. Proprio per questo motivo, nel corso della terza edizione di Cantina Urbana Academy, abbiamo pensato di affrontare il tema del vino e della vinificazione nella sua totalità, in maniera accessibile, ma esaustiva” afferma Michele Rimpici, fondatore di Cantina Urbana.