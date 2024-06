“Apri quella porta” è la nuova canzone di Margh

“Apri Quella Porta” è il nuovo singolo di MARGH, nuovo moniker di Margherita Cazzuffi, superba voce del panorama italiano

Apri Quella Porta è il nuovo singolo di MARGH, nuovo moniker di Margherita Cazzuffi, superba voce del panorama italiano, entrata nel 1997 nell’orbita della Sugar di Caterina Caselli, etichetta che produce il suo primo album Lo Voglio Ribelle. Margherita vanta svariate collaborazioni come corista a fianco di artisti del calibro di Loredana Bertè, Francesco Baccini, Roberto Vecchioni e Neffa, ma in questo progetto si mette in proprio scrivendo di proprio pugno testi e musiche, proponendo trame elettroacustiche minimali di rara intensità emotiva, mettendo a nudo le proprie emozioni come mai aveva fatto in precedenza.

Il brano, emozionale ed intimista, esplora con tatto ed estrema lucidità la fine di un rapporto d’amore, il momento in cui si raccolgono le ceneri, il momento della separazione. Alla ricerca disperata dell’alba dopo la lunga notatta.

Apri Quella Porta esce per Dischi Soviet Studio / Soyuz.

“Apri Quella Porta parla della fine di una storia d’amore, con i protagonisti che si ritrovano come due ladri a non vedere l’ora di ” aprire quella porta ” per scappare, portandosi via tutto il meglio che hanno vissuto per cercare, una volta usciti, il meglio di quello che li aspetta.

“Un’alba d’argento” li accoglierà. . .è un benvenuto proveniente dal cosmo a un nuovo inizio dove il buono e il positivo si stenderanno come un velo sopra al loro nuovo cammino”.

MARGH (al secolo Margherita Cazzuffi) è diplomata in dizione e recitazione presso l’accademia dei Filodrammatici di Milano. Vincitrice del festival di Castrocaro nel 1990, nel 1997 ha inciso per la Sugar di Caterina Caselli l’album Lo Voglio Ribelle, prendendo parte all’edizione del Festival di Sanremo Giovani. Nel 1998 canta, in duetto con Roberto Vecchioni, il brano O Primmo Ammore, tratto dall’album El Bandolero Stanco. Apre concerti per Sting, Giuni Russo, Orietta Berti e decine di artisti di fama nazionale, è attrice-cantante protagonista nel soggetto teatrale La Notte di San Donnino, scritto da Peppe Servillo e Nicola Lusardi, musicato dagli Avion Travel.

Parallelamente alla sua attività di cantautrice, è apprezzata corista in album e concerti live di Francesco Baccini, Loredana Bertè, Neffa, Paolo Meneguzzi e Donna Gardier (corista di Sting).

Nel 2023 esordisce con il suo nuovo progetto solista a moniker MARGH.

Ascolta APRI QUELLA PORTA qui: https://promo.theorchard.com/vVDjCKzG6UdlbE2MOduI