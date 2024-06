X, l’ex Twitter, cambia le linee guida sulla pornografia

La pornografia sbarca su X/Twitter: permessi i contenuti espliciti per adulti. La piattaforma di Elon Musk cambia la policy

X (Twitter) ha annunciato l’apertura alla pornografia. In un recente update delle linee guida, la piattaforma di Elon Musk ha spiegato che adesso sarà possibile “condividere nudità o comportamenti sessuali di adulti prodotti e distribuiti consensualmente”, con l’unica condizione che questi contenuti “siano adeguatamente etichettati e non messi in evidenza”.

LE NUOVE LINEE GUIDA DI X SULLA PORNOGRAFIA

“Riteniamo che gli utenti dovrebbero essere in grado di creare, distribuire e consumare materiale relativo a temi sessuali purché sia ​​prodotto e distribuito consensualmente”, si legge nelle linee guida di X. “L’espressione sessuale, sia visiva che scritta, può essere una forma legittima di espressione artistica. Crediamo nell’autonomia degli adulti di creare contenuti che riflettano le proprie convinzioni, desideri ed esperienze, compresi quelli relativi alla sessualità”.

Non sono autorizzati, invece, “contenuti che promuovono lo sfruttamento, il mancato consenso, l’oggettificazione, la sessualizzazione, la pedopornografia e comportamenti osceni”. Inoltre, non è concessa la condivisione di contenuti per adulti “in luoghi altamente visibili come foto del profilo o banner”.

QUALI SONO I CONTENUTI PERMESSI?

Per contenuto adulto, spiega X, si intende “qualsiasi materiale prodotto e distribuito consensualmente che raffigura nudità adulta o comportamenti sessuali pornografici o destinati a provocare eccitazione sessuale. Ciò vale anche per contenuti generati dall’intelligenza artificiale, fotografici o animati come cartoni animati, hentai o anime”.

Gli esempi includono raffigurazioni di “nudità totale o parziale, compresi primi piani di genitali, glutei o seni; comportamento sessuale esplicito o implicito o atti simulati come rapporti sessuali e altri atti sessuali”.