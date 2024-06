“Vendesi casa infestata” è il nuovo libro di Grady Hendrix

In queste pagine un Grande Maestro dell’horror come Grady Hendrix affronta il tema della casa infestata in una chiave originalissima e sorprendente

Quando Louise viene a sapere della morte improvvisa dei suoi genitori, l’ultima cosa che vorrebbe fare è tornare nella loro casa di famiglia. I motivi sono molteplici: prima di tutto, non vuole lasciare la figlia piccola con il suo ex compagno e volare a Charleston. In secondo luogo, non vuole affrontare quella casa, piena zeppa dei ricordi della carriera accademica del padre, e di burattini e bambole da cui sua madre era ossessionata. Inoltre, non vuole rassegnarsi a vivere senza le due persone che meglio di chiunque altro al mondo l’hanno conosciuta e amata.

Soprattutto, però, non vuole avere a che fare con suo fratello Mark, che non ha mai lasciato la loro città natale, che ha collezionato un licenziamento dopo l’altro e che non sopporta il successo della sorella. Sfortunatamente, ben presto, Louise capisce di aver bisogno dell’aiuto di Mark per preparare la casa alla vendita, poiché non basteranno una riverniciatura alle pareti e uno sgombero radicale di una vita di ricordi per poter mettere l’immobile sul mercato.

Ma alcune case proprio non vogliono essere vendute…

