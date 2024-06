Stasera su Rai 4 il film “Padre” con Tim Roth: la trama

Jonathan Sobol, già autore di “The Art of the Steal – L’arte del furto” è il regista di “Padre”, film d’investigazione con Tim Roth in onda stasera su Rai 4: la trama

Jonathan Sobol, già autore di “The Art of the Steal – L’arte del furto” – un heist movie cult – è il regista di “Padre”, film d’investigazione trasmesso in prima visione martedì 4 giugno in prima serata alle 21.20 su Rai 4. La sedicenne colombiana Lena è in viaggio verso gli Stati Uniti per riunirsi con la sorella, ma i costi elevati per ricevere il visto la spingono a collaborare con la polizia per incastrare un truffatore in abiti religiosi, noto come Padre.

Una serie di eventi, però, porta Lena a chiedere aiuto proprio a Padre per raggiungere sua sorella in Minnesota e tra i due scatta una particolare complicità. Tim Roth interpreta il pittoresco criminale in abito talare. Al suo fianco troviamo la giovane e brava Valeria Henríquez, mentre a dar volto agli uomini di legge che sono sulle loro tracce ci sono Nick Nolte e Luis Guzmàn, fresco del successo della serie di Tim Burton “Mercoledì”.