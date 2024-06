Stasera su Rai 3 Valentina Nappi a “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”

Stasera su Rai 3 torna “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”. Selvaggia Lucarelli, Barbara Alberti e Valentina Nappi ospiti di Piero Chiambretti

Quarta puntata di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” in onda martedì 4 giugno alle 21.20 su Rai 3 in versione light, per lasciare spazio alle 23 al programma “Elezioni europee 2024-Conferenza stampa”.

Primo ospite di Piero Chiambretti sarà Selvaggia Lucarelli, autrice del libro “Il vaso di pandoro”, che parlerà dell’inchiesta su Chiara Ferragni e di Fedez e delle sue ultime vicende legate al caso-Iovino. L’opinionista e polemista ripercorrerà la sua carriera e le sue celebri liti tv a “Ballando con le stelle”.

Nella seconda parte del programma, Barbara Alberti, in collegamento, e la pornostar Valentina Nappi, in studio, parleranno di sesso e femminismo. Il confronto sarà acceso anche dagli interventi del filosofo Diego Fusaro e di Maria Vittoria Longhitano, vescova della chiesa anglicana italiana, prima vescovo donna in Italia.

La Alberti commenterà anche il suo libro “Tremate, tremate” e racconterà episodi divertenti della sua attività come sceneggiatrice e del rapporto con Tinto Brass, con cui ha scritto “Monella”. In studio gli editorialisti del programma, Francesca Barra, Costantino della Gherardesca e Edoardo Camurri, le “donne sull’orlo di una crisi di nervi” Grazia Sambruna, Rosalia Porcaro e la scrittrice Melanie Francesca, il cromatologo Ubaldo Lanzo e la dantista Clizia De Rossi.

La tiktoker Marina Valdemoro Maino proseguirà la sua serie “Maryna and the city” e Sara Penelope Robin presenterà un nuovo tutorial “’Na bellezza”. Non mancheranno le esibizioni delle cantanti del programma, Sol e Martina Difonte, e del corpo di ballo delle “Women”.